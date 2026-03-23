Суд продолжит рассматривать иск о запрете деятельности "Алмаза" - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260323/sud-868543194.html
Суд продолжит рассматривать иск о запрете деятельности "Алмаза"
2026-03-23T00:36+0300
бизнес
экономика
россия
москва
рф
калифорния
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868543194.jpg?1774215365
москва
рф
калифорния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:36 23.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы в понедельник продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества на сумму более 8 миллиардов рублей в доход государства, сообщили РИА Новости в суде.
В минувший четверг суд провел беседу по иску и сразу же приступил к рассмотрению по существу. Представители Александр Галицкого и он сам неоднократно заявляли ходатайства о закрытии процесса, однако прокуратура возражала в связи с тем, что вся информация уже опубликована в прессе. Процесс был отложен.
Судебное заседание назначено на 23 марта в 09.50 мск.
Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния, США, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий ("Яндекс" и другие).
Однако после начала специальной военной операции, целью которой является защита населения Донбасса от физического истребления, инициированного киевским режимом, инвестиционный холдинг официально осудил действия руководства России и ее Вооруженных сил.
В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины против России, кроме того, Галицкий высказывался с "симпатией" в сторону киевских властей, о чём у истца имеется аудиозапись.
Прокуратура просит также изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей". На указанное имущество и счета наложен арест.
В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала