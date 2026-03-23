https://1prime.ru/20260323/sud-868543194.html
Суд продолжит рассматривать иск о запрете деятельности "Алмаза"
2026-03-23T00:36+0300
бизнес
экономика
россия
москва
рф
калифорния
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868543194.jpg?1774215365
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы в понедельник продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества на сумму более 8 миллиардов рублей в доход государства, сообщили РИА Новости в суде.
В минувший четверг суд провел беседу по иску и сразу же приступил к рассмотрению по существу. Представители Александр Галицкого и он сам неоднократно заявляли ходатайства о закрытии процесса, однако прокуратура возражала в связи с тем, что вся информация уже опубликована в прессе. Процесс был отложен.
Судебное заседание назначено на 23 марта в 09.50 мск.
Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния, США, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий ("Яндекс" и другие).
Однако после начала специальной военной операции, целью которой является защита населения Донбасса от физического истребления, инициированного киевским режимом, инвестиционный холдинг официально осудил действия руководства России и ее Вооруженных сил.
В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины против России, кроме того, Галицкий высказывался с "симпатией" в сторону киевских властей, о чём у истца имеется аудиозапись.
Прокуратура просит также изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей". На указанное имущество и счета наложен арест.
В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
