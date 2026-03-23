Суд продолжит рассматривать иск о запрете деятельности "Алмаза"

2026-03-23T00:36+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы в понедельник продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества на сумму более 8 миллиардов рублей в доход государства, сообщили РИА Новости в суде. В минувший четверг суд провел беседу по иску и сразу же приступил к рассмотрению по существу. Представители Александр Галицкого и он сам неоднократно заявляли ходатайства о закрытии процесса, однако прокуратура возражала в связи с тем, что вся информация уже опубликована в прессе. Процесс был отложен. Судебное заседание назначено на 23 марта в 09.50 мск. Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния, США, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий ("Яндекс" и другие). Однако после начала специальной военной операции, целью которой является защита населения Донбасса от физического истребления, инициированного киевским режимом, инвестиционный холдинг официально осудил действия руководства России и ее Вооруженных сил. В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины против России, кроме того, Галицкий высказывался с "симпатией" в сторону киевских властей, о чём у истца имеется аудиозапись. Прокуратура просит также изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей". На указанное имущество и счета наложен арест. В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России.

