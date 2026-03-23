Суд отклонил жалобу экс-главы красноярского филиала ФМБА

2026-03-23T06:56+0300

КРАСНОЯРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Суд отклонил жалобу экс-директора красноярского филиала Федерального Сибирского научно-клинического ФМБА России Бориса Баранкина и его адвокатов на приговор о растрате более 15 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура. Ранее в региональном СК сообщали, что Баранкин вместе с другими причастными лицами подменял лекарства, предназначенные для пациентов. Закупленные препараты, по данным следствия, использовались для личных нужд Баранкина и его супруги, в частности для лечебных и косметологических целей. Причиненный ущерб составил более 15,5 миллионов рублей. В сентябре 2025 года суд приговорил Баранкина к 6 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. "Суд отклонил жалобы бывшего директора красноярского филиала Федерального Сибирского научно‑клинического центра ФМБА России и его защитников на приговор о растрате более 15 миллионов рублей бюджетных средств… В апелляционных жалобах сторона защиты утверждала о недоказанности вины осужденного, просила отменить приговор и оправдать экс-директора учреждения", - говорится в сообщении. В краевой прокуратуре уточняют, что уголовное дело в отношении супруги Баранкина выделено в отдельное производство.

