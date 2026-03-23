СМИ: в Ормузском проливе заметили "зомби-танкер" - 23.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: в Ормузском проливе заметили "зомби-танкер"
СМИ: в Ормузском проливе заметили "зомби-танкер"
"Зомби-танкер" прошел через заблокированный Ормузский пролив, передает Bloomberg. | 23.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: в Ормузском проливе заметили "зомби-танкер"

Bloomberg: зомби-танкер пересек Ормузский пролив

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Зомби-танкер" прошел через заблокированный Ормузский пролив, передает Bloomberg.
"Нефтяной танкер, который, казалось бы, уже должны были разобрать на металлолом, сообщил о пересечении Ормузского пролива", — говорится в публикации.
Судно под названием Nabiin отправили на разделочную верфь в Бангладеш пять лет назад, но в воскресенье оно находилось в Персидском заливе, а уже в понедельник прибыло в Оманский.
Издание отметило, что "зомби-танкеры" используют позывные списанных кораблей: в пятницу произошел аналогичный инцидент с газовозом Jamal, который разобрали в Индии в прошлом году.
В воскресенье ночью американский президент Дональд Трамп пригрозил, что если Иран не откроет морской проход из Персидского залива в течение 48 часов, то американские военные уничтожат его электростанции. В свою очередь, Тегеран заявил, что нанесет ущерб в разы больше, если Вашингтон и Тель-Авив атакуют его жизненно важную инфраструктуру.
