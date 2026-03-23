На Западе предупредили о нервном срыве у Трампа из-за произошедшего в Иране
2026-03-23T05:56+0300
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп столкнулся с нервным срывом из-за операции против Ирана, такое мнение в социальной сети Х выразил британский политик Джордж Гэллоуэй. "Трамп находится в состоянии нервного срыва", — отметил он, комментируя происходящее. По мнению Гэллоуэя, о сложной ситуации американского лидера знают все близкие ему лица, включая вице-президента Джэй-Ди Вэнса и командование вооруженных сил. "Уберите его, идиоты", — призвал политик. Операция США и Израиля против Ирана длится уже четвертую неделю. На протяжении этого времени стороны обмениваются ударами. В Израиле заявили, что их целью является предотвращение создания ядерного оружия в Тегеране. Соединенные Штаты пригрозили уничтожить военный потенциал Ирана и выступили с призывом к народу страны о смене режима. Иран, в свою очередь, уверяет, что готов обороняться и не считает целесообразным возобновление переговоров.
Политик Гэллоуэй заявил, что Трамп находится в состоянии нервного срыва из-за Ирана