На Западе предупредили о нервном срыве у Трампа из-за произошедшего в Иране - 23.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп столкнулся с нервным срывом из-за операции против Ирана, такое мнение в социальной сети Х выразил британский политик Джордж Гэллоуэй.
"Трамп находится в состоянии нервного срыва", — отметил он, комментируя происходящее.
По мнению Гэллоуэя, о сложной ситуации американского лидера знают все близкие ему лица, включая вице-президента Джэй-Ди Вэнса и командование вооруженных сил. "Уберите его, идиоты", — призвал политик.
Операция США и Израиля против Ирана длится уже четвертую неделю. На протяжении этого времени стороны обмениваются ударами. В Израиле заявили, что их целью является предотвращение создания ядерного оружия в Тегеране.
Соединенные Штаты пригрозили уничтожить военный потенциал Ирана и выступили с призывом к народу страны о смене режима. Иран, в свою очередь, уверяет, что готов обороняться и не считает целесообразным возобновление переговоров.
 
