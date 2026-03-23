"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/tramp-868551241.html
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:45 23.03.2026
 
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад

Диесен назвал отчаянным шагом Трампа наращивание войск США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рост числа американских военнослужащих на Ближнем Востоке выглядит как отчаянная мера президента США Дональда Трампа, полагает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Он не может объявить о "победе", не открыв Ормузский пролив. США наращивают численность своих войск по мере роста отчаяния", — отметил он в соцсети X, прокомментировав статью издания The Washington Post.
В ночь на воскресенье Трамп заявил, что если Иран не откроет пролив в течение 48 часов, то силами армии США будет уничтожена его энергетическая инфраструктура.
Уже четвертую неделю продолжается кампания США и Израиля против Ирана, и за это время обе стороны неоднократно обменивались ударами. В Тель-Авиве объявили своей задачей недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Со своей стороны, Вашингтон пригрозил разрушить военный потенциал Ирана и призвал население страны свернуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговорного процесса.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала