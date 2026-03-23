https://1prime.ru/20260323/tramp-868551241.html
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад - 23.03.2026, ПРАЙМ
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад
Рост числа американских военнослужащих на Ближнем Востоке выглядит как отчаянная мера президента США Дональда Трампа, полагает профессор Университета...
2026-03-23T10:45+0300
2026-03-23T10:45+0300
2026-03-23T10:45+0300
сша
дональд трамп
иран
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рост числа американских военнослужащих на Ближнем Востоке выглядит как отчаянная мера президента США Дональда Трампа, полагает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. "Он не может объявить о "победе", не открыв Ормузский пролив. США наращивают численность своих войск по мере роста отчаяния", — отметил он в соцсети X, прокомментировав статью издания The Washington Post.В ночь на воскресенье Трамп заявил, что если Иран не откроет пролив в течение 48 часов, то силами армии США будет уничтожена его энергетическая инфраструктура. Уже четвертую неделю продолжается кампания США и Израиля против Ирана, и за это время обе стороны неоднократно обменивались ударами. В Тель-Авиве объявили своей задачей недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Со своей стороны, Вашингтон пригрозил разрушить военный потенциал Ирана и призвал население страны свернуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговорного процесса.
https://1prime.ru/20260323/ssha-868547738.html
https://1prime.ru/20260323/operatsiya-868546627.html
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, иран, ближний восток
США, Дональд Трамп, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад
Диесен назвал отчаянным шагом Трампа наращивание войск США на Ближнем Востоке