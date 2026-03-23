https://1prime.ru/20260323/tramp-868551241.html

"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад

2026-03-23T10:45+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рост числа американских военнослужащих на Ближнем Востоке выглядит как отчаянная мера президента США Дональда Трампа, полагает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. "Он не может объявить о "победе", не открыв Ормузский пролив. США наращивают численность своих войск по мере роста отчаяния", — отметил он в соцсети X, прокомментировав статью издания The Washington Post.В ночь на воскресенье Трамп заявил, что если Иран не откроет пролив в течение 48 часов, то силами армии США будет уничтожена его энергетическая инфраструктура. Уже четвертую неделю продолжается кампания США и Израиля против Ирана, и за это время обе стороны неоднократно обменивались ударами. В Тель-Авиве объявили своей задачей недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Со своей стороны, Вашингтон пригрозил разрушить военный потенциал Ирана и призвал население страны свернуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговорного процесса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

