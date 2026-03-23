"Это будет преступлением". Решение Трампа по Ирану вызвало переполох в США

"Это будет преступлением". Решение Трампа по Ирану вызвало переполох в США - 23.03.2026, ПРАЙМ

"Это будет преступлением". Решение Трампа по Ирану вызвало переполох в США

Если президент США Дональд Трамп решит атаковать энергетические объекты Ирана, это будет расценено как военное преступление, заявил сенатор-демократ от штата... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T11:40+0300

2026-03-23T11:40+0300

2026-03-23T11:40+0300

иран

дональд трамп

сша

израиль

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Если президент США Дональд Трамп решит атаковать энергетические объекты Ирана, это будет расценено как военное преступление, заявил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки. "У Трампа нет плана по возобновлению работы Ормузского пролива, поэтому он угрожает атаковать гражданские электростанции Ирана. Это нападение на мирное население. <…> Это будет военным преступлением. Нужно положить этому конец", — написал он в соцсети X.В ночь на воскресенье Трамп предупредил, что если Иран не обеспечит свободу морского прохода из Персидского залива в течение 48 часов, американские вооруженные силы разрушат его энергосети. Тегеран, в свою очередь, отметил, что нанесет гораздо больший ущерб, если США и Израиль решатся напасть на их стратегически важные объекты. Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продолжается уже четвертую неделю, в течение которой обе стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве объявили своей основной задачей предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил разрушить военные возможности Ирана и призвал народ страны свергнуть действующую власть. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов к обороне и пока не считает целесообразным возвращение к переговорам.

иран

сша

израиль

иран, дональд трамп, сша, израиль