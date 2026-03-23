США и Иран продолжат переговоры в течение недели
США и Иран продолжат переговоры в течение недели - 23.03.2026, ПРАЙМ
США и Иран продолжат переговоры в течение недели
Переговоры США и Ирана по урегулированию разногласий продолжатся в течение текущей недели, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T14:46+0300
2026-03-23T14:46+0300
2026-03-23T14:46+0300
мировая экономика
сша
иран
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Переговоры США и Ирана по урегулированию разногласий продолжатся в течение текущей недели, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "С учётом характера и тона этих обстоятельных, детальных и конструктивных обсуждений, которые продолжатся в течение недели, я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на срок пять дней", — говорится в заявлении Трампа, опубликованном им в соцсети X.
сша
иран
мировая экономика, сша, иран, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп
США и Иран продолжат переговоры в течение недели
Трамп: переговоры США и Ирана по урегулированию разногласий продолжатся в течение недели