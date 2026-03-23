США и Иран продолжат переговоры в течение недели - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/tramp-868556558.html
США и Иран продолжат переговоры в течение недели
Переговоры США и Ирана по урегулированию разногласий продолжатся в течение текущей недели, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T14:46+0300
мировая экономика
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/77646/65/776466545_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_46ac55ffb0a21989f10d95949b6ad55a.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77646/65/776466545_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_859f6e08586cecd44776e57b21547a28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:46 23.03.2026
 
Трамп: переговоры США и Ирана по урегулированию разногласий продолжатся в течение недели

© fotolia.com / ruskppФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Флаги США и Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / ruskpp
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Переговоры США и Ирана по урегулированию разногласий продолжатся в течение текущей недели, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"С учётом характера и тона этих обстоятельных, детальных и конструктивных обсуждений, которые продолжатся в течение недели, я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на срок пять дней", — говорится в заявлении Трампа, опубликованном им в соцсети X.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала