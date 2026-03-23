https://1prime.ru/20260323/tramp-868557038.html
Российский рынок акций снижается вслед за подешевевшей нефтью
Российский рынок акций снижается вслед за подешевевшей нефтью - 23.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается вслед за подешевевшей нефтью
Российский рынок акций усилил снижение и теряет немного более 1,5% вслед за нефтью, резко подорожавшей, ниже 100 долларов за баррель, после заявлений президента | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T14:49+0300
2026-03-23T14:49+0300
2026-03-23T14:49+0300
иран
сша
дональд трамп
мосбиржа
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/51/767385193_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_75f76b03e00293ea8a57d99857d64f6d.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и теряет немного более 1,5% вслед за нефтью, резко подорожавшей, ниже 100 долларов за баррель, после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск падает на 1,6% относительно предыдущего закрытия, до 2819,17 пункта, до заявлений он терял около 0,5%. Трамп ранее в понедельник заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/51/767385193_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_4597603340999f6e0028cdd530b6e8b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, дональд трамп, мосбиржа, рынок, торги
ИРАН, США, Дональд Трамп, Мосбиржа, Рынок, Торги
Российский рынок акций снижается вслед за подешевевшей нефтью
Российский рынок акций усилил снижение вслед за подешевевшей после заявлений Трампа нефтью