https://1prime.ru/20260323/tramp-868558133.html
Цены на золото и серебро в мире ослабили снижение после заявлений Трампа
2026-03-23T15:26+0300
рынок
торги
иран
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро несколько ослабили темпы уменьшения на мировых биржах в понедельник после заявлений американского президента Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергосистеме Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 214,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,66%, - до 4394,79 доллара за тройскую унцию, майский фьючерс на серебро - на 3,17%, до 67,457 доллара. Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. До заявления золото дешевело на 6%, торгуясь у отметки в 4315 долларов, серебро - на 7%, до 64,8 доллара. А ещё утром биржевая цена на золото опускалась ниже 4200 долларов за тройскую унцию впервые с 9 декабря, снижаясь на 9%, серебро в то же время дешевело на 11,5%, до 61,7 доллара.
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
