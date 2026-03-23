Цены на золото и серебро в мире ослабили снижение после заявлений Трампа

Биржевые цены на золото и серебро несколько ослабили темпы уменьшения на мировых биржах в понедельник после заявлений американского президента Дональда Трампа... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T15:26+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро несколько ослабили темпы уменьшения на мировых биржах в понедельник после заявлений американского президента Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергосистеме Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 214,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,66%, - до 4394,79 доллара за тройскую унцию, майский фьючерс на серебро - на 3,17%, до 67,457 доллара. Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. До заявления золото дешевело на 6%, торгуясь у отметки в 4315 долларов, серебро - на 7%, до 64,8 доллара. А ещё утром биржевая цена на золото опускалась ниже 4200 долларов за тройскую унцию впервые с 9 декабря, снижаясь на 9%, серебро в то же время дешевело на 11,5%, до 61,7 доллара.

