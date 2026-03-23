Цены на золото и серебро в мире ослабили снижение после заявлений Трампа - 23.03.2026, ПРАЙМ
Цены на золото и серебро в мире ослабили снижение после заявлений Трампа
2026-03-23T15:26+0300
Рынок, Торги, ИРАН, Дональд Трамп, Comex
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро несколько ослабили темпы уменьшения на мировых биржах в понедельник после заявлений американского президента Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергосистеме Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 214,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,66%, - до 4394,79 доллара за тройскую унцию, майский фьючерс на серебро - на 3,17%, до 67,457 доллара.
Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
До заявления золото дешевело на 6%, торгуясь у отметки в 4315 долларов, серебро - на 7%, до 64,8 доллара. А ещё утром биржевая цена на золото опускалась ниже 4200 долларов за тройскую унцию впервые с 9 декабря, снижаясь на 9%, серебро в то же время дешевело на 11,5%, до 61,7 доллара.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
