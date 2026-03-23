"Серьезно?" Неожиданный шаг Трампа по Ирану вызвал недоумение на Западе - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/tramp-868561747.html
"Серьезно?" Неожиданный шаг Трампа по Ирану вызвал недоумение на Западе
2026-03-23T16:50+0300
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail активно обсуждали решение президента США Дональда Трампа об отложении атак на энергетическую инфраструктуру Ирана после "очень позитивных и продуктивных" переговоров. "Серьезно?? Он понял, что его угроза о 48 часах так и останется угрозой — она никогда не сбудется", — написал Kiawah."Честно говоря, это очень похоже на манипуляции на фондовом рынке, хотя, полагаю, всё зависит от того, кто об этом знал", — считает EU no more."И он действительно думает, что Израиль обратит на это внимание?" — отметил GrainCraterWeaver."Я в замешательстве. В США недавно говорили, что из оставшихся в живых не с кем говорить. А теперь у них только что состоялись "очень позитивные переговоры". Так с кем же они разговаривают, с мертвыми?" — высказался ChordGrouseSleet."Он отчаянно ищет любой предлог, чтобы вырваться из этой бардака, который сам же и устроил, и он объявит о своей победе, что бы ни случилось", — резюмировал maccared.Накануне Трамп предъявил Ирану ультиматум, угрожая уничтожить все электростанции страны, если Тегеран не обеспечит полный проход через Ормузский пролив в течение 48 часов. В Иране, в свою очередь, заявили, что проход будет разрешен лишь для стран, не проявляющих враждебности. Они предупредили, что в ответ готовы атаковать все компании на Ближнем Востоке, представляющие интерес для Соединенных Штатов, а также энергосистемы в странах, где расположены американские военные базы. Операция, проводимая Вашингтоном и Тель-Авивом против Тегерана, продолжается с 28 февраля. На протяжении этого времени стороны совершали обмен ударами, включая атаки на нефтегазовые объекты.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:50 23.03.2026
 

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала