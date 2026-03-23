"Серьезно?" Неожиданный шаг Трампа по Ирану вызвал недоумение на Западе
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail активно обсуждали решение президента США Дональда Трампа об отложении атак на энергетическую инфраструктуру Ирана после "очень позитивных и продуктивных" переговоров.
"Серьезно?? Он понял, что его угроза о 48 часах так и останется угрозой — она никогда не сбудется", — написал Kiawah.
"Честно говоря, это очень похоже на манипуляции на фондовом рынке, хотя, полагаю, всё зависит от того, кто об этом знал", — считает EU no more.
"И он действительно думает, что Израиль обратит на это внимание?" — отметил GrainCraterWeaver.
"Я в замешательстве. В США недавно говорили, что из оставшихся в живых не с кем говорить. А теперь у них только что состоялись "очень позитивные переговоры". Так с кем же они разговаривают, с мертвыми?" — высказался ChordGrouseSleet.
"Он отчаянно ищет любой предлог, чтобы вырваться из этой бардака, который сам же и устроил, и он объявит о своей победе, что бы ни случилось", — резюмировал maccared.
Накануне Трамп предъявил Ирану ультиматум, угрожая уничтожить все электростанции страны, если Тегеран не обеспечит полный проход через Ормузский пролив в течение 48 часов.
В Иране, в свою очередь, заявили, что проход будет разрешен лишь для стран, не проявляющих враждебности. Они предупредили, что в ответ готовы атаковать все компании на Ближнем Востоке, представляющие интерес для Соединенных Штатов, а также энергосистемы в странах, где расположены американские военные базы.
Операция, проводимая Вашингтоном и Тель-Авивом против Тегерана, продолжается с 28 февраля. На протяжении этого времени стороны совершали обмен ударами, включая атаки на нефтегазовые объекты.