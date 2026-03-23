ЦБ: говорить о возвращении экономики в режим низкой инфляции преждевременно

Утверждения о том, что экономика России уже вернулась в режим низкой инфляции, пока преждевременны, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T15:58+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Утверждения о том, что экономика России уже вернулась в режим низкой инфляции, пока преждевременны, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Говорить о том, что экономика уже вернулась в режим низкой инфляции, наверное, преждевременно. И граждане, и бизнес пока после пяти лет быстрого роста цен сохраняют опасение, что он останется высоким. Это то, что мы описываем как повышенные инфляционные ожидания", - сказал он на открытом заседании совместной рабочей группы при думском комитете по финансовому рынку. "И одновременно с этим, принимая внимание заметное уменьшение масштабов перегрева спроса, Банк России и на прошлой неделе продолжил снижать ключевую ставку, то, что мы начали делать с июня прошлого года", - добавил он. Также он пояснил, что ЦБ РФ на ближайших заседаниях совета директоров будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения этой ставки. "Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее движение", - подтвердил он. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении. ЦБ РФ по итогам заседания в прошлую пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

