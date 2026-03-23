Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ: говорить о возвращении экономики в режим низкой инфляции преждевременно - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/tsb-868558984.html
ЦБ: говорить о возвращении экономики в режим низкой инфляции преждевременно
ЦБ: говорить о возвращении экономики в режим низкой инфляции преждевременно - 23.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ: говорить о возвращении экономики в режим низкой инфляции преждевременно
Утверждения о том, что экономика России уже вернулась в режим низкой инфляции, пока преждевременны, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T15:58+0300
2026-03-23T15:58+0300
россия
финансы
рф
алексей заботкин
владимир путин
банк россии
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Утверждения о том, что экономика России уже вернулась в режим низкой инфляции, пока преждевременны, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Говорить о том, что экономика уже вернулась в режим низкой инфляции, наверное, преждевременно. И граждане, и бизнес пока после пяти лет быстрого роста цен сохраняют опасение, что он останется высоким. Это то, что мы описываем как повышенные инфляционные ожидания", - сказал он на открытом заседании совместной рабочей группы при думском комитете по финансовому рынку. "И одновременно с этим, принимая внимание заметное уменьшение масштабов перегрева спроса, Банк России и на прошлой неделе продолжил снижать ключевую ставку, то, что мы начали делать с июня прошлого года", - добавил он. Также он пояснил, что ЦБ РФ на ближайших заседаниях совета директоров будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения этой ставки. "Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее движение", - подтвердил он. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении. ЦБ РФ по итогам заседания в прошлую пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, алексей заботкин, владимир путин, банк россии, банки
РОССИЯ, Финансы, РФ, Алексей Заботкин, Владимир Путин, Банк России, Банки
15:58 23.03.2026
 
ЦБ: говорить о возвращении экономики в режим низкой инфляции преждевременно

Заботкин: говорить о возвращении экономики в режим низкой инфляции рано

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Утверждения о том, что экономика России уже вернулась в режим низкой инфляции, пока преждевременны, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Говорить о том, что экономика уже вернулась в режим низкой инфляции, наверное, преждевременно. И граждане, и бизнес пока после пяти лет быстрого роста цен сохраняют опасение, что он останется высоким. Это то, что мы описываем как повышенные инфляционные ожидания", - сказал он на открытом заседании совместной рабочей группы при думском комитете по финансовому рынку.
"И одновременно с этим, принимая внимание заметное уменьшение масштабов перегрева спроса, Банк России и на прошлой неделе продолжил снижать ключевую ставку, то, что мы начали делать с июня прошлого года", - добавил он.
Также он пояснил, что ЦБ РФ на ближайших заседаниях совета директоров будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения этой ставки. "Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее движение", - подтвердил он.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении.
ЦБ РФ по итогам заседания в прошлую пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
 
РОССИЯФинансыРФАлексей ЗаботкинВладимир ПутинБанк РоссииБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала