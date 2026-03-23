ЦБ ожидает существенного снижения ключевой ставки
2026-03-23T16:00+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Текущий прогноз Банка России предполагает достаточное существенное снижение ключевой ставки в 2026 году, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. "На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз в этом году", - сказал он, на открытом заседании совместной рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку. Банк России по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. Прогноз регулятора по средней ключевой ставке на 2026 год - в диапазоне 13,5-14,5%.
финансы, банки, россия, алексей заботкин, банк россия, госдума
