https://1prime.ru/20260323/tsb-868559493.html

ЦБ ожидает существенного снижения ключевой ставки

2026-03-23T16:00+0300

финансы

банки

россия

алексей заботкин

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Текущий прогноз Банка России предполагает достаточное существенное снижение ключевой ставки в 2026 году, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. "На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз в этом году", - сказал он, на открытом заседании совместной рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку. Банк России по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. Прогноз регулятора по средней ключевой ставке на 2026 год - в диапазоне 13,5-14,5%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

