https://1prime.ru/20260323/tsb-868559626.html

ЦБ не видит тренда на ослабление рубля

2026-03-23T16:03+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает тренда на ослабление рубля, при этом есть колебание внутри диапазона, сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на открытом заседании совместной рабочей группы ЦБ РФ при комитете Госдумы по финансовому рынку. "Обменный курс рубля во всех валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне... поэтому говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление - нет, есть колебание внутри диапазона, и конечно, это колебание повлияло на решение о приостановке операций в рамках ФНБ", - пояснил он. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу говорила, что выраженной тенденции ослабления курса рубля нет, при этом текущее ослабление не несет дополнительного инфляционного эффекта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

