ЦБ не видит тренда на ослабление рубля
Банк России не наблюдает тренда на ослабление рубля, при этом есть колебание внутри диапазона, сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на открытом заседании...
2026-03-23T16:03+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает тренда на ослабление рубля, при этом есть колебание внутри диапазона, сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на открытом заседании совместной рабочей группы ЦБ РФ при комитете Госдумы по финансовому рынку. "Обменный курс рубля во всех валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне... поэтому говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление - нет, есть колебание внутри диапазона, и конечно, это колебание повлияло на решение о приостановке операций в рамках ФНБ", - пояснил он. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу говорила, что выраженной тенденции ослабления курса рубля нет, при этом текущее ослабление не несет дополнительного инфляционного эффекта.
Зампред ЦБ Заботкин заявил, что не наблюдает тренда на ослабление рубля