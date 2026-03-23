ЦБ не видит тренда на ослабление рубля - 23.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ не видит тренда на ослабление рубля
Банк России не наблюдает тренда на ослабление рубля, при этом есть колебание внутри диапазона, сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на открытом заседании... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T16:03+0300
2026-03-23T16:03+0300
ЦБ не видит тренда на ослабление рубля

Зампред ЦБ Заботкин заявил, что не наблюдает тренда на ослабление рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает тренда на ослабление рубля, при этом есть колебание внутри диапазона, сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на открытом заседании совместной рабочей группы ЦБ РФ при комитете Госдумы по финансовому рынку.
"Обменный курс рубля во всех валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне... поэтому говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление - нет, есть колебание внутри диапазона, и конечно, это колебание повлияло на решение о приостановке операций в рамках ФНБ", - пояснил он.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу говорила, что выраженной тенденции ослабления курса рубля нет, при этом текущее ослабление не несет дополнительного инфляционного эффекта.
 
