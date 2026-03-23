ЦБ рассказал о росте доли просроченной задолженности в портфелях МФО
2026-03-23T19:20+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Увеличение доли просроченной задолженности наблюдается на фоне замедления роста портфеля займов, говорится в материале ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за 2025 год". "На фоне замедления роста портфеля займов наблюдается увеличение доли просроченной задолженности. По итогам года произошло ухудшение качества портфеля займов МФО: показатель "безнадежных" или "неработающих" кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней, вырос как в потребительском (+4,1 п.п. г/г), так и в бизнес-сегменте (+2,5 п.п. г/г)", - говорится там. Сообщается, что в потребительском сегменте ухудшение происходит преимущественно за счет вызревания задолженности по рискованным выдачам предыдущих периодов. "В сегменте займов для бизнеса объем просроченной задолженности длительностью свыше 90 дней увеличился на 77% при росте портфеля всего на 17%. Выросла и "молодая" просрочка длительностью 1-90 дней: ее доля к концу года достигла 4,6%", - следует из материала. Также рост произошел за счет ухудшения качества портфелей коммерческих МФО, в то время как государственные МФО сохраняли стабильно низкую долю просрочки в своих портфелях. Более половины прироста просроченной более чем на 90 дней задолженности сформировали организации, предоставляющие займы селлерам. Среди ключевых факторов возникновения просрочек по платежам заемщиков бизнес-сегмента МФО выделяли снижение выручки предприятия-заемщика на фоне ухудшения продаж, высокую долговую нагрузку заемщиков предпринимательского сектора, а также задержку оплаты со стороны контрагентов (кассовые разрывы).
