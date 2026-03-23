Корпоративное кредитование в феврале выросло на 11,5%

Корпоративное кредитование в феврале выросло на 11,5% - 23.03.2026, ПРАЙМ

Корпоративное кредитование в феврале выросло на 11,5%

Корпоративное кредитование в феврале в годовом выражении выросло на 11,5%, населения - на 4,3%, сообщается в материалах Банка России. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T21:33+0300

2026-03-23T21:33+0300

2026-03-23T21:33+0300

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Корпоративное кредитование в феврале в годовом выражении выросло на 11,5%, населения - на 4,3%, сообщается в материалах Банка России. "Основным фактором роста требований к экономике в феврале была динамика требований к организациям: за месяц они возросли на 0,6% после снижения на 0,9% в январе... В итоге годовой прирост требований к организациям сформировался на уровне 11,5% в феврале после 11,4% в январе", - говорится в материалах ЦБ РФ. "Наращивание розничного кредитования в феврале приостановилось: прирост требований к населению был нулевым после 0,6% в январе. Больший вклад в замедление внесло ипотечное кредитование... Годовой прирост требований к населению в феврале составил 4,3% после 3,9% в январе", - добавляет регулятор. Отмечается, что кредитование экономики в РФ умеренно выросло в феврале после сезонного уменьшения в предыдущем месяце. За месяц прирост составил 0,4% по сравнению со снижением на 0,5% в январе. Годовой прирост требований к экономике также немного увеличился и составил 9,6% после 9,4% в январе, сообщает регулятор. В то же время требования к экономике умеренно выросли в феврале 2026 года после сезонного уменьшения в предыдущем месяце. За месяц их прирост составил 0,4% по сравнению со снижением на 0,5% в январе. Годовой прирост требований к экономике также немного увеличился и составил 9,6% после 9,4% в январе. Более того, прирост средств населения на рублевых депозитах в феврале 2026 года возобновился после снижения в январе. "Объем наличных денег в обращении несколько увеличился, но из‑за опережающего роста других компонентов денежной массы их доля в М2 обновила исторический минимум, снизившись до 13,8%", - подытожили там.

рф

финансы, банки, рф, банк россия