Корпоративное кредитование в феврале выросло на 11,5% - 23.03.2026, ПРАЙМ
Банк России
Корпоративное кредитование в феврале в годовом выражении выросло на 11,5%, населения - на 4,3%, сообщается в материалах Банка России.
21:33 23.03.2026
 
ЦБ: кредиты юрлицам в феврале выросли на 11,5% в годовом выражении, физлицам — на 4,3%

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Корпоративное кредитование в феврале в годовом выражении выросло на 11,5%, населения - на 4,3%, сообщается в материалах Банка России.
"Основным фактором роста требований к экономике в феврале была динамика требований к организациям: за месяц они возросли на 0,6% после снижения на 0,9% в январе... В итоге годовой прирост требований к организациям сформировался на уровне 11,5% в феврале после 11,4% в январе", - говорится в материалах ЦБ РФ.
"Наращивание розничного кредитования в феврале приостановилось: прирост требований к населению был нулевым после 0,6% в январе. Больший вклад в замедление внесло ипотечное кредитование... Годовой прирост требований к населению в феврале составил 4,3% после 3,9% в январе", - добавляет регулятор.
Отмечается, что кредитование экономики в РФ умеренно выросло в феврале после сезонного уменьшения в предыдущем месяце. За месяц прирост составил 0,4% по сравнению со снижением на 0,5% в январе. Годовой прирост требований к экономике также немного увеличился и составил 9,6% после 9,4% в январе, сообщает регулятор.
В то же время требования к экономике умеренно выросли в феврале 2026 года после сезонного уменьшения в предыдущем месяце. За месяц их прирост составил 0,4% по сравнению со снижением на 0,5% в январе. Годовой прирост требований к экономике также немного увеличился и составил 9,6% после 9,4% в январе.
Более того, прирост средств населения на рублевых депозитах в феврале 2026 года возобновился после снижения в январе.
"Объем наличных денег в обращении несколько увеличился, но из‑за опережающего роста других компонентов денежной массы их доля в М2 обновила исторический минимум, снизившись до 13,8%", - подытожили там.
 
