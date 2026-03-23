Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского - 23.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260323/ukraina-868547912.html
Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского
Владимир Зеленский выразил желание достичь соглашения с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News. | 23.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил желание достичь соглашения с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News. "Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству", — заявил он.Также он сказал, что на Зеленского могло повлиять давление со стороны президента США Дональда Трампа, который ищет мирные пути разрешения конфликта на Украине. Ранее президент США высказал удивление в связи с нежеланием лидера киевского руководства идти на компромиссы для урегулирования в Украине. Он подчеркнул, что с Зеленским "гораздо сложнее договориться", чем с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта отметил, что Россия готова к мирному решению украинского вопроса, и подчеркнул, что динамика на фронте "благоприятна для нас".
