Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского
Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского - 23.03.2026, ПРАЙМ
Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского
Владимир Зеленский выразил желание достичь соглашения с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T07:25+0300
2026-03-23T07:25+0300
2026-03-23T07:25+0300
МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил желание достичь соглашения с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News. "Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству", — заявил он.Также он сказал, что на Зеленского могло повлиять давление со стороны президента США Дональда Трампа, который ищет мирные пути разрешения конфликта на Украине. Ранее президент США высказал удивление в связи с нежеланием лидера киевского руководства идти на компромиссы для урегулирования в Украине. Он подчеркнул, что с Зеленским "гораздо сложнее договориться", чем с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта отметил, что Россия готова к мирному решению украинского вопроса, и подчеркнул, что динамика на фронте "благоприятна для нас".
https://1prime.ru/20260323/zelenskiy-868545485.html
https://1prime.ru/20260323/ultimatum-868546784.html
сша
украина
лондон
ПРАЙМ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, украина, лондон, владимир зеленский, марк рютте, дональд трамп, нато
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ЛОНДОН, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского
Генсек НАТО Рютте: Зеленский хочет заключить сделку с Россией