Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского

Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского - 23.03.2026, ПРАЙМ

Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского

Владимир Зеленский выразил желание достичь соглашения с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T07:25+0300

2026-03-23T07:25+0300

2026-03-23T07:25+0300

МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил желание достичь соглашения с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News. "Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству", — заявил он.Также он сказал, что на Зеленского могло повлиять давление со стороны президента США Дональда Трампа, который ищет мирные пути разрешения конфликта на Украине. Ранее президент США высказал удивление в связи с нежеланием лидера киевского руководства идти на компромиссы для урегулирования в Украине. Он подчеркнул, что с Зеленским "гораздо сложнее договориться", чем с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта отметил, что Россия готова к мирному решению украинского вопроса, и подчеркнул, что динамика на фронте "благоприятна для нас".

сша

украина

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, украина, лондон, владимир зеленский, марк рютте, дональд трамп, нато