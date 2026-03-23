В Киеве забили тревогу из-за жесткого ультиматума Трампа Зеленскому

2026-03-23T06:26+0300

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Владимир Зеленский вернул Донбасс в рамках мирного соглашения по Украине для снятия санкций с России, такое мнение выразил в своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленскому там, в Штатах, точно поставлен ультиматум <…> Но гарантий (безопасности. — Прим. ред.) никаких нет. Им (США. — Прим. ред.) надо получить кард-бланш <…>, чтобы снять все санкции (с России. — Прим. ред.)", — отметил он. По мнению эксперта, американское правительство полностью утратило интерес к Украине из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Это, по словам политолога, означает, что глава киевского режима должен вести переговоры непосредственно с президентом России Владимиром Путиным или уйти в отставку."Зеленский в панике. Он не может понять, как же так", — заключил Соскин. Ранее американский лидер заявил, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромисс для урегулирования украинского вопроса. Трамп подчеркнул, что с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Путиным. Дмитрий Песков 15 марта сказал, что Россия готова к мирному урегулированию по Украине, добавив, что ситуация на фронте "улучшается для нас".Встречи делегаций Украины и СШАВ субботу украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования ситуации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Киева и Вашингтона, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.

