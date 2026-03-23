Еврокомиссар по торговле призвал реформировать ВТО

2026-03-23T20:45+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Всемирной торговой организации (ВТО) требуются серьезная реформа на фоне роста экономики КНР, что кардинально изменило обстановку в мировой торговле, сообщает издание Euractiv со ссылкой на еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича. По данным издания, Шефчович в понедельник подчеркнул, что организации необходимо лучше справляться с проблемами избыточных производственных мощностей и внерыночной политикой. Euractiv указывает, что еврокомиссар на встрече в Камеруне в четверг потребует серьезного изменения ВТО и заявит, что экономический подъем Китая привел к "кардинальным изменениям" глобальной торговой среды за последние десятилетия. "Мы будем настаивать на проведении серьезной реформы ВТО, в рамках которой необходимо более эффективно, чем раньше, решать проблемы обеспечения одинаковых условий, избытка производственных мощностей и проведения нерыночной политики", - цитирует Euractiv слова Шефчовича. Согласно публикации, Шефчович считает, что сейчас требуется "новый баланс" для корректировки "прав и обязанностей" членов ВТО на фоне роста китайской экономики. По мнению еврокомиссара, это необходимо для борьбы с переизбытком производственных мощностей, который вызывает "большое количество проблем для европейской экономики". "Шевчович также призвал к "новым моделям управления" для облегчения торговых споров между государствами-членами", - пишет издание. По данным Euractiv, еврокомиссар заявил, что Брюссель намерен пригласить больше стран для участия в Многостороннем временном апелляционном арбитражном соглашении (MPIA), куда уже входят более 60 стран-членов ВТО. В столице Камеруна Яунде с 26 по 29 марта пройдет 14-я министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО).

