Еврокомиссар по торговле призвал реформировать ВТО - 23.03.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссар по торговле призвал реформировать ВТО
Euractiv: еврокомиссар по торговле призвал реформировать ВТО на фоне роста экономики КНР

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Всемирной торговой организации (ВТО) требуются серьезная реформа на фоне роста экономики КНР, что кардинально изменило обстановку в мировой торговле, сообщает издание Euractiv со ссылкой на еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича.
По данным издания, Шефчович в понедельник подчеркнул, что организации необходимо лучше справляться с проблемами избыточных производственных мощностей и внерыночной политикой. Euractiv указывает, что еврокомиссар на встрече в Камеруне в четверг потребует серьезного изменения ВТО и заявит, что экономический подъем Китая привел к "кардинальным изменениям" глобальной торговой среды за последние десятилетия.
"Мы будем настаивать на проведении серьезной реформы ВТО, в рамках которой необходимо более эффективно, чем раньше, решать проблемы обеспечения одинаковых условий, избытка производственных мощностей и проведения нерыночной политики", - цитирует Euractiv слова Шефчовича.
Согласно публикации, Шефчович считает, что сейчас требуется "новый баланс" для корректировки "прав и обязанностей" членов ВТО на фоне роста китайской экономики. По мнению еврокомиссара, это необходимо для борьбы с переизбытком производственных мощностей, который вызывает "большое количество проблем для европейской экономики".
"Шевчович также призвал к "новым моделям управления" для облегчения торговых споров между государствами-членами", - пишет издание.
По данным Euractiv, еврокомиссар заявил, что Брюссель намерен пригласить больше стран для участия в Многостороннем временном апелляционном арбитражном соглашении (MPIA), куда уже входят более 60 стран-членов ВТО.
В столице Камеруна Яунде с 26 по 29 марта пройдет 14-я министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО).
 
