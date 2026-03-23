Курс рубля ощутимо растет к юаню вторую сессию подряд

2026-03-23T14:54+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели ощутимо падает, вторую сессию подряд, опустившись в район отметки 11,8 рубля и компенсируя падение прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.07 мск падает на 19 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,83 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,78-12,03 рубля. А в пятницу китайская валюта потеряла 45 копеек. При этом за всю прошлую рабочую неделю юань подорожал на 37 копеек. Уже в ближайшее время, может быть даже в самом конце марта, стоит ждать увеличения притока в Россию валюты, полученной из-за роста цен на энергоносители, рассчитывает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Поэтому среднесрочные позиции в расчете на падение юаня к рублю сейчас выглядят более предпочтительными", - добавляет он. "Роснефть" в пятницу завершила выкуп по оферте своих юаневых облигаций (на 14 миллиардов юаней), что может также способствовать увеличению предложения иностранной валюты на рынке", - указывает Денис Попов из ПСБ. На предстоящей неделе в поддержку рубля заработает и фактор приближения налоговых выплат марта, которые сезонно вырастут и заметно превысят объёмы января-февраля, продолжает он. "Кроме того, у участников рынка продолжит укрепляться уверенность в устойчивости национальной валюты на фоне закрепления цен на российскую нефть и общего улучшения условий сбыта продукции для отечественных экспортёров", - добавляет он. "С учётом обозначенных факторов в среднесрочной перспективе ориентируемся на стабилизацию курса в районе 11,5-12 рублей за юань. Возврат в этот диапазон допускаем уже к концу текущей недели", - резюмирует Попов.

