Зарплата в строительной отрасли в 2025 году выросла на 16%

Зарплата в строительной отрасли в 2025 году выросла на 16% - 23.03.2026, ПРАЙМ

Зарплата в строительной отрасли в 2025 году выросла на 16%

Предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тысячи рублей, что на 16% выше показателя 2024 года, следует... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T05:31+0300

2026-03-23T05:31+0300

2026-03-23T05:31+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тысячи рублей, что на 16% выше показателя 2024 года, следует из анализа вакансий платформы hh.ru, с которым ознакомилось РИА Новости. "Медианная предлагаемая зарплата в строительной отрасли по итогам 2025 года составила 116 600 рублей, что на 16% выше уровня 2024 года (100 700 рублей). Это отражает рост спроса на квалифицированные кадры и повышение ценности специалистов для работодателей", - сказано в исследовании. Сейчас зарплатная вилка в отрасли колеблется от 78,3 тысячи до 212,6 тысячи рублей. Наибольшее количество вакансий в 2025 году было открыто для разнорабочих, электромонтажников, сварщиков и прорабов. Согласно данным исследования, в строительной отрасли растет востребованность цифровых навыков, что отражает процесс цифровизации этой сферы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность