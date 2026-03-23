https://1prime.ru/20260323/zarplata-868545420.html
Зарплата в строительной отрасли в 2025 году выросла на 16%
Зарплата в строительной отрасли в 2025 году выросла на 16% - 23.03.2026, ПРАЙМ
Зарплата в строительной отрасли в 2025 году выросла на 16%
Предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тысячи рублей, что на 16% выше показателя 2024 года, следует... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T05:31+0300
2026-03-23T05:31+0300
2026-03-23T05:31+0300
бизнес
промышленность
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868545420.jpg?1774233098
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тысячи рублей, что на 16% выше показателя 2024 года, следует из анализа вакансий платформы hh.ru, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Медианная предлагаемая зарплата в строительной отрасли по итогам 2025 года составила 116 600 рублей, что на 16% выше уровня 2024 года (100 700 рублей). Это отражает рост спроса на квалифицированные кадры и повышение ценности специалистов для работодателей", - сказано в исследовании.
Сейчас зарплатная вилка в отрасли колеблется от 78,3 тысячи до 212,6 тысячи рублей. Наибольшее количество вакансий в 2025 году было открыто для разнорабочих, электромонтажников, сварщиков и прорабов.
Согласно данным исследования, в строительной отрасли растет востребованность цифровых навыков, что отражает процесс цифровизации этой сферы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность
Бизнес, Промышленность, Экономика
Зарплата в строительной отрасли в 2025 году выросла на 16%
hh.ru: предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли выросла на 16%
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тысячи рублей, что на 16% выше показателя 2024 года, следует из анализа вакансий платформы hh.ru, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Медианная предлагаемая зарплата в строительной отрасли по итогам 2025 года составила 116 600 рублей, что на 16% выше уровня 2024 года (100 700 рублей). Это отражает рост спроса на квалифицированные кадры и повышение ценности специалистов для работодателей", - сказано в исследовании.
Сейчас зарплатная вилка в отрасли колеблется от 78,3 тысячи до 212,6 тысячи рублей. Наибольшее количество вакансий в 2025 году было открыто для разнорабочих, электромонтажников, сварщиков и прорабов.
Согласно данным исследования, в строительной отрасли растет востребованность цифровых навыков, что отражает процесс цифровизации этой сферы.