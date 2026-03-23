https://1prime.ru/20260323/zayavlenie-868559954.html
"Без капли стыда". На Западе внезапно высказались о России
"Без капли стыда". На Западе внезапно высказались о России - 23.03.2026, ПРАЙМ
"Без капли стыда". На Западе внезапно высказались о России
Постоянно винящий Россию в агрессии Североатлантический альянс сам стал наступательным блоком, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T16:23+0300
2026-03-23T16:23+0300
2026-03-23T16:23+0300
общество
мировая экономика
израиль
сша
иран
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Постоянно винящий Россию в агрессии Североатлантический альянс сам стал наступательным блоком, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."НАТО — это наступательный альянс. Сейчас он оправдывает незаконную агрессивную войну против Ирана, начатую без всякого повода и без каких-либо оснований. На протяжении многих лет нам твердили, что Россия — это плохой актор, а теперь они открыто и без капли стыда оправдывают агрессивную войну США и Израиля против Ирана", — написал он в соцсети X.Накануне генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, с четверга занимается планированием будущих операций по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.Кампания США и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
израиль
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, израиль, сша, иран, марк рютте, нато
Общество , Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, Марк Рютте, НАТО
"Без капли стыда". На Западе внезапно высказались о России
Мема: постоянно обвиняющая Россию НАТО сама стала наступательным блоком