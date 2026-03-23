В США испугались за судьбу Зеленского из-за Ирана

Влияние, оказываемое на Владимира Зеленского, может стать для него чрезмерно тяжелым, сообщает американское издание The American Conservative. | 23.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 марта — РИА Новости. Влияние, оказываемое на Владимира Зеленского, может стать для него чрезмерно тяжелым, сообщает американское издание The American Conservative. "С тех пор как Зеленский стал президентом, он практически ничего не знал, кроме давления, но не становится ли оно невыносимым?" — задается вопросом автор статьи. По данным журнала, глава киевского режима сталкивается с множеством проблем: потерей внутренней поддержки, активизирующимся давлением от главы США Дональда Трампа и снижением внимания к Украине в связи с действиями Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ирана. "Широкий глобальный контекст также складывается неблагоприятно для Зеленского. Военные действия с Ираном отвлекли внимание, а также ресурсы в виде вооружений и средств ПВО, от Украины. Перехватчики, которые планировалось отправить в Украину, сейчас используется в ближневосточном конфликте", — говорится в статье. К тому же постепенное снятие ограничений на поставки российской нефти в условиях событий на Ближнем Востоке только укрепляет позиции Москвы, что усугубляет положение Украины, отмечает издание. Ранее Трамп выразил удивление нежеланием Зеленского идти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. По словам американского президента, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, подчеркнув, что обстановка на фронте "улучшается для нас".

