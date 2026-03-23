Золото торгуется ниже 4400 долларов за тройскую унцию

Биржевая стоимость золота снижается на 5,5% в понедельник утром, находится ниже отметки 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T09:11+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается на 5,5% в понедельник утром, находится ниже отметки 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 253,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 5,49%, - до 4356,59 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель опускался до минимальной отметки в 4355,6 доллара впервые с 5 января. Майский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 7,66% - до 64,33 доллара за унцию, его стоимость опустилась ниже 65 долларов впервые с 6 февраля. Рынок золота следит за решениями Федеральной резервной системы США относительно величины учетной ставки, оказывающей влияние на курс доллара, от которого, как правило, зависит спрос на драгоценный металл среди держателей других иностранных валют. "Так как конфликт вокруг Ирана длится уже четвертую неделю, а цены на нефть колеблются на уровне 100 долларов, ожидания перешли от снижения учетной ставки к ее возможному повышению, что уменьшило привлекательность золота с точки зрения его доходности", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

