Цена на золото упала ниже отметки в 4300 долларов за унцию - 23.03.2026, ПРАЙМ
Цена на золото упала ниже отметки в 4300 долларов за унцию
Биржевая цена на золото падает на 7% в понедельник утром, опускаясь ниже отметки в 4300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 23.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото падает на 7% в понедельник утром, опускаясь ниже отметки в 4300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 330,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 7,17%, - до 4278,99 доллара за тройскую унцию. Показатель находится ниже уровня в 4300 долларов впервые с 16 декабря.
10:09 23.03.2026
 
Цена на золото упала ниже отметки в 4300 долларов за унцию

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото падает на 7% в понедельник утром, опускаясь ниже отметки в 4300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 330,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 7,17%, - до 4278,99 доллара за тройскую унцию. Показатель находится ниже уровня в 4300 долларов впервые с 16 декабря.
 
