Цена на золото упала ниже отметки в 4300 долларов за унцию
Биржевая цена на золото падает на 7% в понедельник утром, опускаясь ниже отметки в 4300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
2026-03-23T10:09+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото падает на 7% в понедельник утром, опускаясь ниже отметки в 4300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 330,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 7,17%, - до 4278,99 доллара за тройскую унцию. Показатель находится ниже уровня в 4300 долларов впервые с 16 декабря.
Цена на золото опустилась ниже 4300 долларов за тройскую унцию впервые с 16 декабря