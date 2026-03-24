США продлили разрешение на переговоры MOL о приобретении NIS
2026-03-24T20:14+0300
БУДАПЕШТ, 24 мар - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило разрешение на ведение переговоров венгерской нефтегазовой компанией MOL с Газпромбанком о приобретении мажоритарной доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 22 мая, сообщила венгерская компания. "Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США приняло заявку MOL и продлило санкционное разрешение для подготовки и продолжения переговоров по планируемому приобретению контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии", - приводит текст заявления компании венгерское издание Vilaggazdasag. Отмечается, что разрешение, истекающее в конце марта, было продлено до 22 мая.
США продлили разрешение на переговоры венгерской MOL с Газпромбанком о приобретении NIS