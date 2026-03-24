Российский рынок акций остается в легком минусе

Российский рынок акций в основную торговую сессию остается в легком минусе - неподалёку от уровня закрытия понедельника, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T13:23+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию остается в легком минусе - неподалёку от уровня закрытия понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.53 мск снижается на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 2 830,45 пункта. Заметно снижаются в цене акции "Аэрофлота" (-1%), "Фосагро" (-1%), "Ленты" (-0,9%), "Позитива" (-0,9%). Дорожают бумаги "Озона" (+1,9%), компании "Дом.рф" (+1,4%), "Т-Техно" (+1,1%), "Яндекса" (+0,8%). При этом стоимость нефти сорта Brent растёт на 2% до 97,8 доллара за баррель. Попытка восстановления цен на нефть может вернуть покупки российских акций, что позволит рынку отыграть часть потерь и вернуться к середине диапазона 2800-2900 пунктов, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "Мы по-прежнему склонны позитивно оценивать перспективы рынка на горизонте нескольких недель - учитывая вероятное дальнейшее снижение ключевой ставки, отставание рынка от цен на нефть, а также неплохие виды на корпоративные прибыли. Основным сценарием для рынка видим переход индекса Мосбиржи к росту в направлении 3000–3100 пунктов", - резюмирует Зварич.

