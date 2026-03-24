Мировые автопроизводители начали срочно скупать алюминий
FT: мировые автопроизводители скупают алюминий из-за иранского конфликта
Рабочий маркирует готовые слитки алюминия в литейном цехе . Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые автопроизводители начали срочно наращивать запасы алюминия на фоне конфликта на Ближнем Востоке, опасаясь дефицита металла в ближайшие месяцы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на участников рынка, знакомых с ситуацией.
"Война на Ближнем Востоке спровоцировала "панические закупки" алюминия некоторыми крупнейшими мировыми автопроизводителями на фоне опасений, что запасы могут исчерпаться в течение нескольких месяцев, если конфликт продолжится", - передает Financial Times.
Сбои в поставках из стран Персидского залива, вызванные перебоями с электроэнергией и логистикой, уже привели к сокращению производства компаниями, включая Aluminium Bahrain и Qatalum, а также к росту цен на алюминий, широко используемый в автопроме.
По данным участников рынка, некоторые производители начали "панические закупки", формируя запасы на несколько месяцев вперёд. При этом ряд западных автоконцернов уже испытывает трудности с получением новых поставок и вынуждены использовать складские запасы или переработанный металл.
По словам источников, в Японии компании рассматривают возможность возобновления закупок алюминия из России.
Перебои связаны в том числе с фактической остановкой судоходства через Ормузский пролив, через который проходят поставки из региона Персидского залива, обеспечивающего около 10% мирового производства алюминия.
Европейские аналитики предупреждают, что при сохранении кризиса европейские автопроизводители могут начать сокращать выпуск уже летом, поскольку замена поставщиков занимает до 18 месяцев.
Мировые цены на алюминий поднимались в первой половине марта, рост достигал 12% к закрытию февраля, затем цены постепенно скорректировались, но остаются выше уровня до эскалации на Ближнем Востоке. При этом, как пишет Financial Times, региональные премии в США, Европе и Японии увеличились ещё сильнее. По словам одного из японских участников рынка, рост составил 30-40%.