https://1prime.ru/20260324/analitik-868574579.html

Аналитик оценил вероятность захвата американцами острова Харк

2026-03-24T07:36+0300

экономика

мировая экономика

общество

иран

сша

израиль

дональд трамп

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868574579.jpg?1774326964

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие США в случае попытки захвата ими острова Харк окажутся под ударами со стороны иранского побережья, таким мнением поделился с РИА Новости специалист по Ирану, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Израиль прекрасно знают цену острову, через который проходит более 90% экспорта нефти. США уже наносили удары по военным объектам Ирана, но нефтяную инфраструктуру и морские базы не тронули. По мнению аналитика, это объясняется тем, что в планах у Вашингтона, скорее всего, захват острова Харк для осуществления Америкой контроля над экспортом иранской нефти. "Захват острова вполне возможен, хотя бы за счет того, что на острове не осталось никакой обороны. Единственное, что спасает ситуацию - это местоположение острова Харк, ведь он находится относительно недалеко, около 25 километров от побережья Ирана. И американским военным нужно будет что-то делать с этим побережьем, чтобы обезопасить себя от иранских ударов", - подчеркнул Сажин. Он добавил, что при условии успешного захвата острова американцами Ирану будет невыгодно наносить удары по военнослужащим США, потому что в таком случае под ударом окажутся его собственные нефтяные объекты. "Что в любом случае будет огромным минусом для экономики и финансов Ирана", - заключил Сажин. В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

