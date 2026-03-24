https://1prime.ru/20260324/aviakompanija-868570033.html

Авиакомпании корректируют расписание на фоне ограничений во "Внуково"

2026-03-24T00:27+0300

бизнес

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868570033.jpg?1774301232

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании вынужденно корректируют расписание на фоне ограничений в аэропорту "Внуково", сообщает пресс-служба аэропорта. Во "Внуково" ранее ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Обслуживающий персонал и наземные службы, как уточняется, работают в усиленном режиме.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

