Azur Air улучшила показатели пунктуальности полетов
2026-03-24T16:27+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air улучшила показатели регулярности полетов, пунктуальность рейсов выросла на 21,5 процентного пункта с первой половины марта - до 95,5%, сообщил перевозчик. "Авиакомпания Azur Air продолжает улучшать показатели регулярности полетов. За неделю с 16 по 22 марта пунктуальность составила 95,5%. За указанный период авиакомпания выполнила более 100 рейсов, на которых путешествовали порядка 30 тысяч пассажиров. По сравнению с показателями первой половины марта пунктуальность увеличилась на 21,5 п.п", - говорится в сообщении. При этом в расчете показателя не учитываются вынужденные задержки из-за закрытия аэропортов, а также метеоусловий, отметили в Azur Air. "Повышение пунктуальности является следствием масштабной работы наземных служб авиакомпании по стабилизации расписания. Поддержание высокой регулярности является одной из ключевых целей авиакомпании в рамках выполнения чартерных полетных программ", - подчеркнули в компании. Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний. Регулярность рейсов - один из показателей качества работы авиакомпаний, который определяется как процент рейсов, выполненных без задержек, от общего числа полетов.
Azur Air сообщила об улучшении показателей пунктуальности полетов до 95,5%
