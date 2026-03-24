https://1prime.ru/20260324/aviakompaniya-868583882.html

Azur Air улучшила показатели пунктуальности полетов

Azur Air улучшила показатели пунктуальности полетов - 24.03.2026, ПРАЙМ

Azur Air улучшила показатели пунктуальности полетов

Авиакомпания Azur Air улучшила показатели регулярности полетов, пунктуальность рейсов выросла на 21,5 процентного пункта с первой половины марта - до 95,5%,... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T16:27+0300

2026-03-24T16:27+0300

2026-03-24T16:27+0300

экономика

бизнес

azur air

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866913090_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_873e1a6b5bf13989cfe8c3e22dc483fe.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air улучшила показатели регулярности полетов, пунктуальность рейсов выросла на 21,5 процентного пункта с первой половины марта - до 95,5%, сообщил перевозчик. "Авиакомпания Azur Air продолжает улучшать показатели регулярности полетов. За неделю с 16 по 22 марта пунктуальность составила 95,5%. За указанный период авиакомпания выполнила более 100 рейсов, на которых путешествовали порядка 30 тысяч пассажиров. По сравнению с показателями первой половины марта пунктуальность увеличилась на 21,5 п.п", - говорится в сообщении. При этом в расчете показателя не учитываются вынужденные задержки из-за закрытия аэропортов, а также метеоусловий, отметили в Azur Air. "Повышение пунктуальности является следствием масштабной работы наземных служб авиакомпании по стабилизации расписания. Поддержание высокой регулярности является одной из ключевых целей авиакомпании в рамках выполнения чартерных полетных программ", - подчеркнули в компании. Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний. Регулярность рейсов - один из показателей качества работы авиакомпаний, который определяется как процент рейсов, выполненных без задержек, от общего числа полетов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, azur air, росавиация