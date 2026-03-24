Red Wings запустит прямое авиасообщение между Краснодаром и Бодрумом - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/aviareysy-868576499.html
Red Wings запустит прямое авиасообщение между Краснодаром и Бодрумом
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75259/87/752598736_0:61:651:427_1920x0_80_0_0_a427ed0a8524b4fbc2b1701d605d1f5e.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75259/87/752598736_0:0:651:488_1920x0_80_0_0_986844e1bfae35a7ed83039cac803438.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:57 24.03.2026
 
Red Wings . Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 6 июня запустит прямое авиасообщение между Краснодаром и турецким Бодрумом, рейсы будут выполняться в рамках чартерной программы, сообщил перевозчик.
"Red Wings запустит прямое авиасообщение между южной столицей России и турецким Бодрумом. Первый рейс из международного аэропорта Краснодара будет выполнен 6 июня. Полеты на популярный курорт продлятся до 10 октября. Рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100 каждую неделю в рамках чартерной программы", - говорится в сообщении.
Вылеты из Красноадара запланированы раз в неделю: по субботам в 10.30. Время в пути составит 2 часа 25 минут, рассказали в Red Wings.
"Новый маршрут упростит дорогу к морю для жителей Краснодарского края и соседних регионов. Теперь можно удобно добираться до популярного курорта без пересадок и долгих ожиданий", - отметили в авиакомпании.
Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ. Основу флота авиакомпании составляют отечественные авиалайнеры SSJ-100 и Ту-204/214.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала