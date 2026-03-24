Red Wings запустит прямое авиасообщение между Краснодаром и Бодрумом

Red Wings запустит прямое авиасообщение между Краснодаром и Бодрумом - 24.03.2026, ПРАЙМ

Red Wings запустит прямое авиасообщение между Краснодаром и Бодрумом

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 6 июня запустит прямое авиасообщение между Краснодаром и турецким Бодрумом, рейсы будут выполняться в рамках чартерной... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T09:57+0300

2026-03-24T09:57+0300

2026-03-24T09:57+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 6 июня запустит прямое авиасообщение между Краснодаром и турецким Бодрумом, рейсы будут выполняться в рамках чартерной программы, сообщил перевозчик. "Red Wings запустит прямое авиасообщение между южной столицей России и турецким Бодрумом. Первый рейс из международного аэропорта Краснодара будет выполнен 6 июня. Полеты на популярный курорт продлятся до 10 октября. Рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100 каждую неделю в рамках чартерной программы", - говорится в сообщении. Вылеты из Красноадара запланированы раз в неделю: по субботам в 10.30. Время в пути составит 2 часа 25 минут, рассказали в Red Wings. "Новый маршрут упростит дорогу к морю для жителей Краснодарского края и соседних регионов. Теперь можно удобно добираться до популярного курорта без пересадок и долгих ожиданий", - отметили в авиакомпании. Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ. Основу флота авиакомпании составляют отечественные авиалайнеры SSJ-100 и Ту-204/214.

https://1prime.ru/20251225/mishustin-865907948.html

краснодар

краснодарский край

рф

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, краснодар, краснодарский край, рф, red wings, ssj-100