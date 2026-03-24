Россиянам рассказали, почему банкоматы могут не принимать купюры

https://1prime.ru/20260324/bankomaty-868572456.html

Россиянам рассказали, почему банкоматы могут не распознавать и не принимать купюры, если они с небольшими дефектами, к примеру с надписью карандашом, РИА... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T04:46+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868572456.jpg?1774316813

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россиянам рассказали, почему банкоматы могут не распознавать и не принимать купюры, если они с небольшими дефектами, к примеру с надписью карандашом, РИА Новости опросило аналитиков и банкиров для того, чтобы узнать, как решить такую проблему. Посторонние надписи и пятна входят в перечень повреждений, при которых банкнота сохраняет платежеспособность - при условии, что они "не мешают определить подлинность купюры", рассказал член экспертного совета при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Однако банкомат "живет по другим правилам" - любая посторонняя отметка на банкноте, даже легкий карандашный штрих, может вызвать отказ банкомата принимать купюру. "К этому добавляется еще одна системная сложность: часть банкоматов в России по-прежнему работает на оборудовании иностранного производства без актуальной технической поддержки после ухода зарубежных вендоров с рынка, и их алгоритмы распознавания могут быть настроены еще жестче", - добавил он. Председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Кузьмин пояснил, что устройства проверяют банкноты с помощью оптических и магнитных датчиков, которые анализируют изображение, плотность бумаги и расположение элементов защиты. "Даже небольшая надпись или загрязнение может изменить картинку, которую считывает система, из-за чего аппарат воспринимает купюру как подозрительную или нестандартную - банкомат просто отказывается ее принимать, хотя формально она может оставаться законным средством платежа", - подчеркнул Кузьмин. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков отметил, что банкоматы с функцией рециркуляции (функция моментальной выдачи купюры клиенту, без обработки в банке) не принимают подобные купюры, потому что их запрещено выдавать назад. "Если банкоматы старого типа, которые только принимают купюры и не выдают назад, то в них подобные банкноты с небольшими дефектами могут принять, потому что они не выдаются назад клиенту и изымаются инкассаторами, но найти такие банкоматы сложно, так как их осталось мало. Соответственно, купюры с незначительными дефектами запрещено выдавать назад, поэтому банкоматы их просто не принимают", - заключил профессор. В случае возникновения подобной проблемы эксперты рекомендуют обратиться в кассу любого банка, где можно обменять купюру на новую, не содержащую надписи, или просто зачислить сумму на счет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, госдума