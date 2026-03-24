Экономика Петербурга в 2025 году доказала свою устойчивость, заявил Беглов - 24.03.2026, ПРАЙМ
Экономика Петербурга в 2025 году доказала свою устойчивость, заявил Беглов
2026-03-24T18:47+0300
экономика
россия
промышленность
санкт-петербург
александр беглов
18:47 24.03.2026
 
Экономика Петербурга в 2025 году доказала свою устойчивость, заявил Беглов

Беглов: экономика Петербурга продемонстрировала хороший темп по всем ключевым показателям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга в 2025 году доказала свою устойчивость и продемонстрировала хороший темп по ключевым показателям, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Экономика города в 2025 году доказала свою устойчивость и продемонстрировала хороший темп по всем ключевым показателям – даже с учетом высокой базы 2024 года. Наша задача – сконцентрировать ресурсы на приоритетах, которые определены в национальных проектах и в стратегических документах развития города", – сказал он на заседании городского правительства.
Губернатор отметил, что в условиях сохраняющегося санкционного давления Петербург сохранил высокие темпы развития.
"Год назад мы говорили о рекордных 1,5 триллиона рублей инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года. В 2025 году мы обновили этот рекорд и перешагнули отметку в 1,7 триллиона рублей", – сказал Беглов.
Он сообщил, что за последние годы темпы роста индекса промышленного производства в Петербурге выше общероссийских. В 2025 году промышленное производство выросло на 5,4%. Наибольший прирост показали обрабатывающие отрасли, среди быстрорастущих отраслей - транспортное машиностроение и электронная промышленность.
По словам губернатора, рост производства, инвестиций и туристического потока способствуют сохранению позитивных тенденций в потребительском секторе. Он отметил, что оборот общественного питания в 2025 году составил 356,6 миллиарда рублей (рост на 7,6%), оборот розничной торговли пищевыми продуктами превысил 1,2 триллиона рублей.
"За каждым экономическим показателем стоит рост качества жизни петербуржцев. Достижения в экономике напрямую влияют на благополучие жителей – появляются качественные местные товары, создаются новые рабочие места, повышается уровень заработной платы. В прошлом году среднемесячная номинальная зарплата составила почти 121 тысячу рублей… Рост промышленности отражается на росте бюджета. Это позволит нам расширять меры социальной поддержки, реализовывать крупные транспортные проекты, строить новые детские сады, школы и медицинские учреждения. Только за прошлый год город получил 105 социальных объектов", – сказал Беглов.
 
