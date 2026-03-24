Белорусские дилеры "Белджи" перестали обслуживать китайские Geely
Белорусские дилеры "Белджи" перестали обслуживать китайские Geely - 24.03.2026, ПРАЙМ
Белорусские дилеры "Белджи" перестали обслуживать китайские Geely
Дилеры белорусско-китайского автопредприятия "Белджи", на котором производятся легковые автомобили брендов Geely и Belgee, прекратили техническое обслуживание... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T17:52+0300
2026-03-24T17:52+0300
2026-03-24T17:52+0300
МИНСК, 24 мар - ПРАЙМ. Дилеры белорусско-китайского автопредприятия "Белджи", на котором производятся легковые автомобили брендов Geely и Belgee, прекратили техническое обслуживание машин Geely китайской сборки, сообщило предприятие. "Официальная дилерская сеть "Белджи" прекращает сервисное обслуживание автомобилей Geely китайской сборки", - говорится в сообщении. На предприятии уточнили, что авторизованные дилеры не принимают на сервисное обслуживание автомобили Geely, не реализованные через официальную дилерскую сеть в Белоруссии. "Автомобили Geely китайской спецификации конструктивно отличаются от моделей белорусской сборки. Техническая и ремонтная документация для данных версий в авторизованных СТО отсутствует. Диагностическое оборудование сертифицировано исключительно для автомобилей, реализованных через официальную дилерскую сеть Республики Беларусь", - пояснил автопроизводитель. В "Белджи" указали, что китайские версии машин бренда Geely имеют иную прошивку электронного блока управления, другие каталожные артикулы запасных частей. "Выполнение сервисных работ без соответствующей документации создает риски для безопасности автомобиля и его владельца", - заявили на автопредприятии. В начале февраля Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) сообщила, что продажи новых легковых автомобилей в республике в январе снизились на 40 процентных пунктов в годовом исчислении, при этом реализация машин производства "Белджи" выросла с 27 до 58 процентных пунктов. В ассоциации указали на сохраняющуюся тенденцию роста продаж новых легковых автомобилей физическими лицами, которые в январе достигли 56% от общего объема автомобильного импорта. В конце января председатель правления БАА Сергей Варивода сообщил, что правительство Белоруссии рассматривает предложение ассоциации ввести ограничения на продажу автомобилей, ввезенных в страну физлицами. Инициатива подразумевает, что физлица в случае продажи ими ввезенных из-за рубежа автомобилей менее чем через год после ввоза при снятии машин с учета будут обязаны доплатить повышенный утилизационный сбор, аналогичный тому, который оплачивают коммерческие структуры.
бизнес, россия, белоруссия, geely
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Geely
Белорусские дилеры "Белджи" перестали обслуживать китайские Geely
Дилеры "Белджи" прекратили техническое обслуживание автомобилей Geely китайской сборки
МИНСК, 24 мар - ПРАЙМ. Дилеры белорусско-китайского автопредприятия "Белджи", на котором производятся легковые автомобили брендов Geely и Belgee, прекратили техническое обслуживание машин Geely китайской сборки, сообщило предприятие.
"Официальная дилерская сеть "Белджи" прекращает сервисное обслуживание автомобилей Geely китайской сборки", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что авторизованные дилеры не принимают на сервисное обслуживание автомобили Geely
, не реализованные через официальную дилерскую сеть в Белоруссии
.
"Автомобили Geely китайской спецификации конструктивно отличаются от моделей белорусской сборки. Техническая и ремонтная документация для данных версий в авторизованных СТО отсутствует. Диагностическое оборудование сертифицировано исключительно для автомобилей, реализованных через официальную дилерскую сеть Республики Беларусь", - пояснил автопроизводитель.
В "Белджи" указали, что китайские версии машин бренда Geely имеют иную прошивку электронного блока управления, другие каталожные артикулы запасных частей.
"Выполнение сервисных работ без соответствующей документации создает риски для безопасности автомобиля и его владельца", - заявили на автопредприятии.
В начале февраля Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) сообщила, что продажи новых легковых автомобилей в республике в январе снизились на 40 процентных пунктов в годовом исчислении, при этом реализация машин производства "Белджи" выросла с 27 до 58 процентных пунктов. В ассоциации указали на сохраняющуюся тенденцию роста продаж новых легковых автомобилей физическими лицами, которые в январе достигли 56% от общего объема автомобильного импорта.
В конце января председатель правления БАА Сергей Варивода сообщил, что правительство Белоруссии рассматривает предложение ассоциации ввести ограничения на продажу автомобилей, ввезенных в страну физлицами. Инициатива подразумевает, что физлица в случае продажи ими ввезенных из-за рубежа автомобилей менее чем через год после ввоза при снятии машин с учета будут обязаны доплатить повышенный утилизационный сбор, аналогичный тому, который оплачивают коммерческие структуры.