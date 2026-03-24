Белорусские дилеры "Белджи" перестали обслуживать китайские Geely - 24.03.2026, ПРАЙМ
Белорусские дилеры "Белджи" перестали обслуживать китайские Geely
17:52 24.03.2026
 
Белорусские дилеры "Белджи" перестали обслуживать китайские Geely

Дилеры "Белджи" прекратили техническое обслуживание автомобилей Geely китайской сборки

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области
Производство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Производство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области . Архивное фото
МИНСК, 24 мар - ПРАЙМ. Дилеры белорусско-китайского автопредприятия "Белджи", на котором производятся легковые автомобили брендов Geely и Belgee, прекратили техническое обслуживание машин Geely китайской сборки, сообщило предприятие.
"Официальная дилерская сеть "Белджи" прекращает сервисное обслуживание автомобилей Geely китайской сборки", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что авторизованные дилеры не принимают на сервисное обслуживание автомобили Geely, не реализованные через официальную дилерскую сеть в Белоруссии.
"Автомобили Geely китайской спецификации конструктивно отличаются от моделей белорусской сборки. Техническая и ремонтная документация для данных версий в авторизованных СТО отсутствует. Диагностическое оборудование сертифицировано исключительно для автомобилей, реализованных через официальную дилерскую сеть Республики Беларусь", - пояснил автопроизводитель.
В "Белджи" указали, что китайские версии машин бренда Geely имеют иную прошивку электронного блока управления, другие каталожные артикулы запасных частей.
"Выполнение сервисных работ без соответствующей документации создает риски для безопасности автомобиля и его владельца", - заявили на автопредприятии.
Работа автосалона - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70%
9 января, 22:58
В начале февраля Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) сообщила, что продажи новых легковых автомобилей в республике в январе снизились на 40 процентных пунктов в годовом исчислении, при этом реализация машин производства "Белджи" выросла с 27 до 58 процентных пунктов. В ассоциации указали на сохраняющуюся тенденцию роста продаж новых легковых автомобилей физическими лицами, которые в январе достигли 56% от общего объема автомобильного импорта.
В конце января председатель правления БАА Сергей Варивода сообщил, что правительство Белоруссии рассматривает предложение ассоциации ввести ограничения на продажу автомобилей, ввезенных в страну физлицами. Инициатива подразумевает, что физлица в случае продажи ими ввезенных из-за рубежа автомобилей менее чем через год после ввоза при снятии машин с учета будут обязаны доплатить повышенный утилизационный сбор, аналогичный тому, который оплачивают коммерческие структуры.
 
