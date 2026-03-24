Белорусские дилеры "Белджи" перестали обслуживать китайские Geely

2026-03-24T17:52+0300

МИНСК, 24 мар - ПРАЙМ. Дилеры белорусско-китайского автопредприятия "Белджи", на котором производятся легковые автомобили брендов Geely и Belgee, прекратили техническое обслуживание машин Geely китайской сборки, сообщило предприятие. "Официальная дилерская сеть "Белджи" прекращает сервисное обслуживание автомобилей Geely китайской сборки", - говорится в сообщении. На предприятии уточнили, что авторизованные дилеры не принимают на сервисное обслуживание автомобили Geely, не реализованные через официальную дилерскую сеть в Белоруссии. "Автомобили Geely китайской спецификации конструктивно отличаются от моделей белорусской сборки. Техническая и ремонтная документация для данных версий в авторизованных СТО отсутствует. Диагностическое оборудование сертифицировано исключительно для автомобилей, реализованных через официальную дилерскую сеть Республики Беларусь", - пояснил автопроизводитель. В "Белджи" указали, что китайские версии машин бренда Geely имеют иную прошивку электронного блока управления, другие каталожные артикулы запасных частей. "Выполнение сервисных работ без соответствующей документации создает риски для безопасности автомобиля и его владельца", - заявили на автопредприятии. В начале февраля Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) сообщила, что продажи новых легковых автомобилей в республике в январе снизились на 40 процентных пунктов в годовом исчислении, при этом реализация машин производства "Белджи" выросла с 27 до 58 процентных пунктов. В ассоциации указали на сохраняющуюся тенденцию роста продаж новых легковых автомобилей физическими лицами, которые в январе достигли 56% от общего объема автомобильного импорта. В конце января председатель правления БАА Сергей Варивода сообщил, что правительство Белоруссии рассматривает предложение ассоциации ввести ограничения на продажу автомобилей, ввезенных в страну физлицами. Инициатива подразумевает, что физлица в случае продажи ими ввезенных из-за рубежа автомобилей менее чем через год после ввоза при снятии машин с учета будут обязаны доплатить повышенный утилизационный сбор, аналогичный тому, который оплачивают коммерческие структуры.

