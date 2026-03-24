В Бельгии счет за газ и электроэнергию вырос в среднем на 45 евро
2026-03-24T22:36+0300
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Ежемесячный счёт за газ и электроэнергию вырос в среднем на 45 евро (около 4,2 тысячи рублей) для каждого бельгийского домохозяйства из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Комиссии по регулированию электроэнергии и газа Бельгии Лоран Жаке. "Рост цен на газ с начала марта привёл к увеличению счета среднего домохозяйства с переменным контрактом примерно на 38 евро. Рост по счетам за электроэнергию составляет 7 евро", - сказал он. По данным Жаке, счёт за газ для компании вырос на 220 евро за последние три недели, тогда как расходы на электроэнергию увеличились в среднем на 100 евро. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Счета за газ и электричество в Бельгии выросли на 45 евро из-за ситуации вокруг Ирана
