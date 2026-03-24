Цены на бензин в Риме растут каждый день

Цены на автомобильное топливо на одной из заправок в центре Риме растут каждый день, сообщил РИА Новости один из ее работников. | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T12:58+0300

РИМ, 24 мар – ПРАЙМ. Цены на автомобильное топливо на одной из заправок в центре Риме растут каждый день, сообщил РИА Новости один из ее работников. Совмин Италии на состоявшемся в среду вечером заседании сократил акцизы на автомобильное топливо в рамках борьбы с ростом цен, возникшим из-за ближневосточного конфликта. По словам премьер-министра страны Джорджи Мелони, принятые правительством меры позволят снизить стоимость на 25 евроцентов с литра. Сокращение акцизов продлится 20 дней. Во вторник утром дизельное топливо на заправке стоит 1,95 евро за литр, бензин – 1,72 евро. "Каждый день мы прибавляем 1-2 евроцента", - заявил администратор АЗС. В пятницу после снятия акцизов цена на той же заправке опустилось до 1,835 и 1,659 евро за оба вида топлива. "Откуда рост? Да спросите у правительства!", - сообщил собеседник агентства, не отрываясь от телефона. Согласно данным министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", утром в среду перед заседанием правительства дизельное топливо достигло цены в 2,10 евро за литр, а бензин - 1,87 евро. В пятницу их средняя цена при самообслуживании на АЗС опустилась до 1,958 и 1,712 евро соответственно, но в субботу выросла на 1 евроцент. Во вторник цены достигли 2,021 за дизельное топливо и 1,736 евро - за бензин.

https://1prime.ru/20260320/katar-868490723.html

