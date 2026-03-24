Цены на бензин в Риме растут каждый день - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/benzin-868580061.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/49/841424962_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_8ddda188bd03bbf15f11f097a4d12906.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/49/841424962_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5e083eef7b137567cadeb37cf591314c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© Unsplash/Erik McleanЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
© Unsplash/Erik Mclean
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИМ, 24 мар – ПРАЙМ. Цены на автомобильное топливо на одной из заправок в центре Риме растут каждый день, сообщил РИА Новости один из ее работников.
Совмин Италии на состоявшемся в среду вечером заседании сократил акцизы на автомобильное топливо в рамках борьбы с ростом цен, возникшим из-за ближневосточного конфликта. По словам премьер-министра страны Джорджи Мелони, принятые правительством меры позволят снизить стоимость на 25 евроцентов с литра. Сокращение акцизов продлится 20 дней.
Во вторник утром дизельное топливо на заправке стоит 1,95 евро за литр, бензин – 1,72 евро.
"Каждый день мы прибавляем 1-2 евроцента", - заявил администратор АЗС.
В пятницу после снятия акцизов цена на той же заправке опустилось до 1,835 и 1,659 евро за оба вида топлива. "Откуда рост? Да спросите у правительства!", - сообщил собеседник агентства, не отрываясь от телефона.
Согласно данным министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", утром в среду перед заседанием правительства дизельное топливо достигло цены в 2,10 евро за литр, а бензин - 1,87 евро. В пятницу их средняя цена при самообслуживании на АЗС опустилась до 1,958 и 1,712 евро соответственно, но в субботу выросла на 1 евроцент. Во вторник цены достигли 2,021 за дизельное топливо и 1,736 евро - за бензин.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала