https://1prime.ru/20260324/birzhi-868574871.html

Фондовые индексы АТР растут в вторник утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром растут вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

2026-03-24T08:18+0300

рынок

торги

сша

иран

япония

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

nikkei 225

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861807211_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_98bd22aa637c2e6d79dab15dc75a9e38.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром растут вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,95% - до 3 849,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2 500,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,74%, до 24 807 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,43%, до 8 401,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 51 892,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,51%, до 5 541,59 пункта. Азиатские рынки подхватили положительную динамику на биржах США. По итогам торгов понедельника американский технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, увеличился на 1,38%, индексы Dow Jones и S&P 500 тоже поднялись - на 1,38% и 1,15% соответственно. Аналитики оценивают заявления американского президента США Дональда Трампа в понедельник о том, что перспектива возможности заключения сделки США с Ираном прояснится через пять дней. Также Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом в ответ на заявление иранское агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом во вторник статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные, согласно которым индекс потребительских цен в стране по итогам февраля замедлил рост до 1,3% в годовом выражении после увеличения на 1,5% по итогам января. Композитный индекс деловой активности в Японии, согласно предварительной оценке, в марте опустился до 52,5 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сокращение показателя до 51,3 пункта. Аналогичные данные вышли по экономике Австралии. Композитный индекс деловой активности в стране, по предварительным данным, сократился до 47 пунктов в марте с 52,4 пункта в феврале. Ожидался рост показателя до 54,5 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

