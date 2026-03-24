Попавший под санкции журналист Боке благополучно добрался до Москвы
Попавший под санкции журналист Боке благополучно добрался до Москвы - 24.03.2026, ПРАЙМ
Попавший под санкции журналист Боке благополучно добрался до Москвы
Попавший под санкции Евросоюза французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что благополучно добрался до Москвы. | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T00:33+0300
2026-03-24T00:33+0300
2026-03-24T00:33+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Попавший под санкции Евросоюза французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что благополучно добрался до Москвы.
Ранее Боке выехал из Европы и пытался добраться до Москвы через дружественную России страну.
"Я прибыл в Москву", - сказал собеседник агентства, отметив, что никаких проблем с пересечением границы при вылете из Стамбула у него не возникло.
Евросоюз 16 марта ввел санкции против российских журналистов, среди которых оказался в том числе и уроженец Франции Боке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Боке является гражданином РФ, здесь ему ничего не будет угрожать.
москва
рф
европа
россия, москва, рф, европа, дмитрий песков, ес
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, ЕС
Попавший под санкции журналист Боке благополучно добрался до Москвы
Попавший под санкции Евросоюза французский журналист Боке благополучно добрался до Москвы
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Попавший под санкции Евросоюза французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что благополучно добрался до Москвы.
Ранее Боке выехал из Европы и пытался добраться до Москвы через дружественную России страну.
"Я прибыл в Москву", - сказал собеседник агентства, отметив, что никаких проблем с пересечением границы при вылете из Стамбула у него не возникло.
Евросоюз 16 марта ввел санкции против российских журналистов, среди которых оказался в том числе и уроженец Франции Боке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Боке является гражданином РФ, здесь ему ничего не будет угрожать.