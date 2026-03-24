Попавший под санкции журналист Боке благополучно добрался до Москвы - 24.03.2026, ПРАЙМ
Попавший под санкции журналист Боке благополучно добрался до Москвы
Попавший под санкции Евросоюза французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что благополучно добрался до Москвы. | 24.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Попавший под санкции Евросоюза французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что благополучно добрался до Москвы. Ранее Боке выехал из Европы и пытался добраться до Москвы через дружественную России страну. "Я прибыл в Москву", - сказал собеседник агентства, отметив, что никаких проблем с пересечением границы при вылете из Стамбула у него не возникло. Евросоюз 16 марта ввел санкции против российских журналистов, среди которых оказался в том числе и уроженец Франции Боке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Боке является гражданином РФ, здесь ему ничего не будет угрожать.
