Число рейсов между Россией и ОАЭ сократилось почти в десять раз

2026-03-24T01:18+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Количество рейсов между городами России и ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке сократилось почти в 10 раз, подсчитало РИА Новости на основе информации о выполненных рейсах. Так, до начала конфликта на Ближнем Востоке российские и зарубежные авиакомпании выполняли более 660 рейсов в неделю между ОАЭ и городами России - Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском и другими. За неделю с 16 по 22 марта перевозчики выполнили лишь 67 полетов, большая часть из них - рейсы между Москвой и Дубаем, а также Москвой и Абу-Даби. Полеты между Россией и ОАЭ выполняют авиакомпании Emirates, flydubai, Etihad. Также несколько рейсов в начале недели выполнили "Уральские авиалинии". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.

