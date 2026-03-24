Число рейсов между Россией и ОАЭ сократилось почти в десять раз - 24.03.2026, ПРАЙМ
Число рейсов между Россией и ОАЭ сократилось почти в десять раз
2026-03-24T01:18+0300
бизнес
россия
оаэ
ближний восток
москва
emirates
уральские авиалинии
01:18 24.03.2026
 
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Количество рейсов между городами России и ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке сократилось почти в 10 раз, подсчитало РИА Новости на основе информации о выполненных рейсах.
Так, до начала конфликта на Ближнем Востоке российские и зарубежные авиакомпании выполняли более 660 рейсов в неделю между ОАЭ и городами России - Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском и другими. За неделю с 16 по 22 марта перевозчики выполнили лишь 67 полетов, большая часть из них - рейсы между Москвой и Дубаем, а также Москвой и Абу-Даби.
Полеты между Россией и ОАЭ выполняют авиакомпании Emirates, flydubai, Etihad. Также несколько рейсов в начале недели выполнили "Уральские авиалинии".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
 
