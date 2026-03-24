https://1prime.ru/20260324/coccinelle-868573894.html
Итальянский производитель товаров премиум-класса Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака для продажи обуви, выяснило РИА Новости по данным | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T07:17+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868573894.jpg?1774325874
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Итальянский производитель товаров премиум-класса Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака для продажи обуви, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков поступили в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Коччинелле С.п.А".
В случае успешной регистрации под товарными знаками Coccinelle C-every day и Coccinelle C-Look компания сможет продавать в России обувь.
Итальянский бренд Coccinelle основан в 1978 году. Модный дом известен по всему миру производством изделий из натуральной кожи ручной работы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
