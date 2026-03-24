Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака

Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака - 24.03.2026, ПРАЙМ

Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака

Итальянский производитель товаров премиум-класса Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака для продажи обуви, выяснило РИА Новости по данным | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T07:17+0300

2026-03-24T07:17+0300

2026-03-24T07:17+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Итальянский производитель товаров премиум-класса Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака для продажи обуви, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков поступили в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Коччинелле С.п.А". В случае успешной регистрации под товарными знаками Coccinelle C-every day и Coccinelle C-Look компания сможет продавать в России обувь. Итальянский бренд Coccinelle основан в 1978 году. Модный дом известен по всему миру производством изделий из натуральной кожи ручной работы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент