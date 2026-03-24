Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака - 24.03.2026, ПРАЙМ
Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака
2026-03-24T07:17+0300
бизнес
россия
роспатент
2026
Новости
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
07:17 24.03.2026
 
Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака

Роспатент: Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака для продажи обуви

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Итальянский производитель товаров премиум-класса Coccinelle хочет зарегистрировать в России два товарных знака для продажи обуви, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков поступили в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Коччинелле С.п.А".
В случае успешной регистрации под товарными знаками Coccinelle C-every day и Coccinelle C-Look компания сможет продавать в России обувь.
Итальянский бренд Coccinelle основан в 1978 году. Модный дом известен по всему миру производством изделий из натуральной кожи ручной работы.
 
