Дегустатор назвала признаки плохого качества вина - 24.03.2026, ПРАЙМ
Дегустатор назвала признаки плохого качества вина
Запах уксуса, резкий вкус и мутность указывают на испорченность или плохое качество вина, заявила РИА Новости дегустатор Нино Гогелия.
ТБИЛИСИ, 24 мар - ПРАЙМ. Запах уксуса, резкий вкус и мутность указывают на испорченность или плохое качество вина, заявила РИА Новости дегустатор Нино Гогелия. "В первую очередь качественное вино должно быть чистым и прозрачным. Однако стоит учесть "био-вино", которое само по себе имеет немного мутности", - заявила Гогелия РИА Новости. По ее словам, хороший признак качественного вина - когда аромат, который чувствуешь носом, плавно переходит во вкус, а послевкусие остается долго. "В целом понять, что вино некачественное или испорченное, можно по нескольким признакам: запах, напоминающий уксус или химию, резкий вкус, который "жжет" и не даёт нормального послевкусия, а также посторонние частицы в жидкости", - рассказала Гогелия. Ещё один важный элемент - пробка. Если от нее пахнет сыростью или плесенью, такое вино лучше не пить, предупредила дегустатор. По ее словам, вино может начать портиться при контакте с воздухом, бактериями, плесенью или дрожжами, что приводит к изменению аромата, структуры и вкуса. "Оценка вина обычно строится на трех ключевых параметрах - цвете, аромате и вкусе. По цвету даже можно определить примерный возраст напитка: у белых вин со временем оттенок становится более темным и насыщенным, тогда как у красных, наоборот, светлеет", - рассказала дегустатор. Аромат качественного вина также раскрывается поэтапно - сначала ощущаются первичные ноты, затем те, которые формируются в процессе работы винодела, и более сложные оттенки, возникающие при выдержке. "Во вкусе главное - баланс алкоголя и кислотности", - резюмировала Гогелия.
