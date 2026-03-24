ЦБ зафиксировал переток с депозитов россиян в инвестиции
2026-03-24T19:04+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Банк России фиксирует некоторый переток средств со вкладов на фондовый рынок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Как подсчитало ранее РИА Новости на основе данных ЦБ, россияне итогам января текущего года сняли со счетов и карт российских банков 1,6 триллиона рублей, что стало максимумом с марта 2022 года. "Многие говорят о том оттоке, который был в начале года, это сезонный отток. В принципе, все нормально", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков при этом отметил, что некоторый переток с депозитов в инвестиции сейчас происходит. "Некоторый идет", - согласилась Набиуллина.
