Цены на дизель в ФРГ могут достичь исторического максимума, сообщил ADAC - 24.03.2026, ПРАЙМ
Цены на дизель в ФРГ могут достичь исторического максимума, сообщил ADAC
13:25 24.03.2026
 
Цены на дизель в ФРГ могут достичь исторического максимума, сообщил ADAC

ADAC: цены на дизель в ФРГ могут достичь максимума с марта 2022 года

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в Германии в начале следующей недели могут достичь исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года, если текущая тенденция сохранится, следует из данных автомобильного клуба ADAC, отслеживающего ситуацию на немецких заправках.
"Цены на топливо оставались в основном стабильными в предпоследние выходные марта. Однако ADAC зафиксировал небольшую тенденцию к росту, по крайней мере для дизельного топлива. Если эта тенденция сохранится, исторический максимум цен на дизельное топливо (март 2022 года) может быть превышен в первой половине новой недели", - говорится в сообщении на сайте автоклуба.
Цены на бензин и дизельное топливо резко выросли после атак США и Израиля по Ирану. В выходные литр дизельного топлива стоил более чем на 56 евроцентов дороже, чем за день до начала конфликта, а литр бензина - более чем на 30 евроцентов дороже.
По данным ADAC, 22 марта cреднесуточная цена на дизельное топливо составляла 2,306 евро за литр, а E10 (самый бюджетный бензин в Германии) - 2,085 евро за литр.
Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщила, что после атак США и Израиля по Ирану цены на бензин и дизельное топливо росли в Германии более высокими темпами, чем в других странах ЕС.
Парламент ФРГ рассмотрел на этой неделе в первом чтении пакет правительственных законопроектов для стабилизации цен на топливо в Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке. Новыми нормами предлагается запретить заправкам повышать цены на бензин чаще одного раза в день под угрозой штрафа, а также ужесточить антимонопольное законодательство.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
