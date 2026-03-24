https://1prime.ru/20260324/dizel-868580731.html

Цены на дизель в ФРГ могут достичь исторического максимума, сообщил ADAC

Цены на дизель в ФРГ могут достичь исторического максимума, сообщил ADAC - 24.03.2026, ПРАЙМ

Цены на дизельное топливо в Германии в начале следующей недели могут достичь исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года, если текущая тенденция | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T13:25+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в Германии в начале следующей недели могут достичь исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года, если текущая тенденция сохранится, следует из данных автомобильного клуба ADAC, отслеживающего ситуацию на немецких заправках. "Цены на топливо оставались в основном стабильными в предпоследние выходные марта. Однако ADAC зафиксировал небольшую тенденцию к росту, по крайней мере для дизельного топлива. Если эта тенденция сохранится, исторический максимум цен на дизельное топливо (март 2022 года) может быть превышен в первой половине новой недели", - говорится в сообщении на сайте автоклуба. Цены на бензин и дизельное топливо резко выросли после атак США и Израиля по Ирану. В выходные литр дизельного топлива стоил более чем на 56 евроцентов дороже, чем за день до начала конфликта, а литр бензина - более чем на 30 евроцентов дороже. По данным ADAC, 22 марта cреднесуточная цена на дизельное топливо составляла 2,306 евро за литр, а E10 (самый бюджетный бензин в Германии) - 2,085 евро за литр. Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщила, что после атак США и Израиля по Ирану цены на бензин и дизельное топливо росли в Германии более высокими темпами, чем в других странах ЕС. Парламент ФРГ рассмотрел на этой неделе в первом чтении пакет правительственных законопроектов для стабилизации цен на топливо в Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке. Новыми нормами предлагается запретить заправкам повышать цены на бензин чаще одного раза в день под угрозой штрафа, а также ужесточить антимонопольное законодательство. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

