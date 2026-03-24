Эксперт назвал главную угрозу для урожая в России

2026-03-24T02:18+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основную угрозу для урожая в России представляют возвратные заморозки после схода снега - так, если не будет сильных морозов, а на Юге жара не будет продолжительной, то ожидаются хорошие показатели по валовому сбору и урожайности основных культур, рассказал РИА Новости управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Основную угрозу потенциальному урожаю несут не подтопления почвы из-за обилия снежного покрова, а возвратные заморозки после схода снега, которые особенно опасны для озимых, которые уже начали вегетативный процесс. В целом, если после схода снежного покрова мы не увидим сильных морозов, а на Юге жара в этом году будет не столь продолжительной, мы ожидаем хорошие показатели и по валовому сбору, и по урожайности основных культур", - сказал он. Березнюк отметил, что если смотреть на актуальное состояние посевов на март 2026 года, то можно смело сказать, что, даже не смотря на рекордные снегопады, ситуация по озимым в основных регионах по выращиванию зерновых удовлетворительная либо хорошая. "Снежный покров высотой до 40 см надежно защищает или защищал озимые от вымерзания, а уровень запасов влаги в почве превышает прошлогодние показатели, что скажется положительно на вегетативном процессе в весенний период", - добавил он. По словам эксперта, урожай зерновых в 2026 году исходя из текущей ситуации может быть выше, чем в 2025 году, или не ниже.

