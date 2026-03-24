Эксперт оценил влияние роста курса доллара на доходы бюджета

2026-03-24T04:16+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рост курса доллара на 1 рубль приносит российскому бюджету дополнительно 130-150 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов в пересчете на 12 месяцев, один рубль в курсе доллара "стоит" 90-100 миллиардов рублей нефтегазовых доходов, также в пересчете на год, оценил для РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Основные механизмы влияния курса рубля на доходы бюджета – изменение нефтегазовых доходов, изменение доходов от импорта (НДС, пошлины, акцизы, утилизационный сбор), изменение налога на прибыль, говорит эксперт. "В текущей конструкции, ослабление курса российской валюты на 1 рубль к доллару может дать порядка 130-150 миллиардов рублей дополнительных ненефтегазовых доходов в пересчете на 12 месяцев", - говорит Вайсберг. Что касается нефтегазовых доходов, то один рубль ослабления курса нацвалюты РФ прибавляет к нефтегазовым доходам 90-100 миллиардов рублей, оценивает эксперт. "То есть один рубль в курсе доллара "стоит " 90-100 миллиардов рублей в пересчете на 12 месяцев", - резюмирует он. Курс юаня на Московской бирже на прошлой неделе превысил 12,5 рубля – впервые с февраля 2025 года, внебиржевой курс доллара - 87 рублей, впервые с 13 марта 2025 года, а евро – 100 рублей, впервые с 12 сентября прошлого года. После этого валюты стали корректироваться вниз.

