Эксперты рассказали, сколько стоят отели в Катаре - 24.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько стоят отели в Катаре
Эксперты рассказали, сколько стоят отели в Катаре

ДОХА, 24 мар - ПРАЙМ. Гостиницы в Катаре не снизили цены, несмотря на эскалацию в регионе, закрытое небо, отмену круизов и отъезд туристов, выяснило РИА Новости.
Проанализировав предложения гостиниц на популярных порталах по бронированию номеров, агентству удалось узнать, что цены на номера в элитных пятизвездочных отелях на побережье Персидского залива и в Дохе в марте остались прежними и варьируются от 4,5 тысячи до 1,8 тысячи катарских риалов (от 1235 до 500 долларов).
Так, стоимость номеров отелей в виде похожих на мальдивские бунгало на острове Banana island, добраться до которого можно только на катере, начинается от 1615 риалов (445 долларов)
Одним из самых дорогих отелей, где одна ночь в двухместном номере обойдется в 3265 риалов (895 долларов), остается Our Habitas Ras Abrouq в 100 километрах на север от Дохи на берегу Персидского залива, с бассейном в каждом номере.
При этом снять на ночь номер на двух человек со спальней и гостиной в эко-домиках на искусственных холмах в дохийском районе театров и художественных галерей Katara Hills Doha можно за 4500 риалов (1235 долларов).
Самый дешевый номер в ставшей за последние годы визитной карточкой Катара гостинице в виде огромного стеклянного полумесяца - Raffles Doha - стоит сейчас 1500 риалов (500 долларов).
Цена за номера в пятизвездочных отелях известных гостиничных сетей Hilton, Mondrian, Kempinski в бизнес-центре Дохи варьируется от 400 до 800 риалов (110-220 долларов).
При этом пятизвездочные отели в отремонтированном историческом центре катарской столицы Мушейрибе, который был сконструирован с учетом энергосберегающих технологий, стоят от 585 до 1068 риалов (160- 293 долларов).
Как видно из анализа предложений в гостиницах Катара, цены после начала эскалации не поменяли и отели более низкой ценовой категории.
Так, четырехзвездочные отели в зависимости от района расположения предлагают проживание по цене не ниже 250 риалов (70 долларов) за ночь на двоих, а трехзвездочные - не менее 110 риалов (30 долларов).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран, в свою очередь, осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе по базе в Катаре.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
