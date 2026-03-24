https://1prime.ru/20260324/eksperty-868571924.html

Эксперты рассказали, сколько стоят отели в Катаре

Эксперты рассказали, сколько стоят отели в Катаре - 24.03.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько стоят отели в Катаре

Гостиницы в Катаре не снизили цены, несмотря на эскалацию в регионе, закрытое небо, отмену круизов и отъезд туристов, выяснило РИА Новости.

2026-03-24T04:10+0300

2026-03-24T04:10+0300

2026-03-24T04:10+0300

бизнес

туризм

доха

катар

персидский залив

hilton

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868571924.jpg?1774314630

ДОХА, 24 мар - ПРАЙМ. Гостиницы в Катаре не снизили цены, несмотря на эскалацию в регионе, закрытое небо, отмену круизов и отъезд туристов, выяснило РИА Новости. Проанализировав предложения гостиниц на популярных порталах по бронированию номеров, агентству удалось узнать, что цены на номера в элитных пятизвездочных отелях на побережье Персидского залива и в Дохе в марте остались прежними и варьируются от 4,5 тысячи до 1,8 тысячи катарских риалов (от 1235 до 500 долларов). Так, стоимость номеров отелей в виде похожих на мальдивские бунгало на острове Banana island, добраться до которого можно только на катере, начинается от 1615 риалов (445 долларов) Одним из самых дорогих отелей, где одна ночь в двухместном номере обойдется в 3265 риалов (895 долларов), остается Our Habitas Ras Abrouq в 100 километрах на север от Дохи на берегу Персидского залива, с бассейном в каждом номере. При этом снять на ночь номер на двух человек со спальней и гостиной в эко-домиках на искусственных холмах в дохийском районе театров и художественных галерей Katara Hills Doha можно за 4500 риалов (1235 долларов). Самый дешевый номер в ставшей за последние годы визитной карточкой Катара гостинице в виде огромного стеклянного полумесяца - Raffles Doha - стоит сейчас 1500 риалов (500 долларов). Цена за номера в пятизвездочных отелях известных гостиничных сетей Hilton, Mondrian, Kempinski в бизнес-центре Дохи варьируется от 400 до 800 риалов (110-220 долларов). При этом пятизвездочные отели в отремонтированном историческом центре катарской столицы Мушейрибе, который был сконструирован с учетом энергосберегающих технологий, стоят от 585 до 1068 риалов (160- 293 долларов). Как видно из анализа предложений в гостиницах Катара, цены после начала эскалации не поменяли и отели более низкой ценовой категории. Так, четырехзвездочные отели в зависимости от района расположения предлагают проживание по цене не ниже 250 риалов (70 долларов) за ночь на двоих, а трехзвездочные - не менее 110 риалов (30 долларов). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран, в свою очередь, осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе по базе в Катаре.

доха

катар

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, доха, катар, персидский залив, hilton