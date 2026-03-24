Выручка "ЭЛ5-Энерго" в прошлом году выросла на 18,3 процента

Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за прошлый год составила 10,693 миллиарда рублей, увеличившись с 4,542 миллиарда годом ранее, а EBITDA за отчетный период...

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за прошлый год составила 10,693 миллиарда рублей, увеличившись с 4,542 миллиарда годом ранее, а EBITDA за отчетный период выросла на 31,3% и составила 17,775 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Выручка компании в прошлом году выросла на 18,3% - до 81,081 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения подскочила почти втрое и составила 14,437 миллиарда рублей.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

