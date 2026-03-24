Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На зарубежных рынках резко вырос спрос на китайские электромобили - 24.03.2026, ПРАЙМ
На зарубежных рынках резко вырос спрос на китайские электромобили
Yicai: в мире резко вырос спрос на китайские электромобили из-за подорожания топлива

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рост цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке привел к резкому увеличению спроса на китайские электрические автомобили на зарубежных рынках, сообщает издание Yicai.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Спрос на китайские электромобили на зарубежных рынках резко вырос после того, как цены на сырую нефть начали расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке", - сообщает издание.
Согласно данным Yicai, продажи китайских марок электромобилей на новых источниках энергии BYD и GAC Group заметно выросли в Австралии. Многие дилеры сообщают о росте спроса на 30% по сравнению с февралем этого года.
"На самом деле было очень тяжело, мы были постоянно заняты, потому что у нас было очень много клиентов", - заявил изданию продавец дилерского центра BYD в Мельбурне.
По его словам, шестеро его коллег работали без отдыха, а сам он обслуживал по 10 групп клиентов в день, поэтому управляющим пришлось экстренно нанимать новых сотрудников.
Как отмечает издание, количество заказов на электромобили также начали увеличиваться в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Сингапур, Филиппины и Индонезия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
