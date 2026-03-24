На зарубежных рынках резко вырос спрос на китайские электромобили - 24.03.2026, ПРАЙМ

Рост цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке привел к резкому увеличению спроса на китайские электрические автомобили на зарубежных рынках, сообщает | 24.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рост цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке привел к резкому увеличению спроса на китайские электрические автомобили на зарубежных рынках, сообщает издание Yicai. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. "Спрос на китайские электромобили на зарубежных рынках резко вырос после того, как цены на сырую нефть начали расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке", - сообщает издание. Согласно данным Yicai, продажи китайских марок электромобилей на новых источниках энергии BYD и GAC Group заметно выросли в Австралии. Многие дилеры сообщают о росте спроса на 30% по сравнению с февралем этого года. "На самом деле было очень тяжело, мы были постоянно заняты, потому что у нас было очень много клиентов", - заявил изданию продавец дилерского центра BYD в Мельбурне. По его словам, шестеро его коллег работали без отдыха, а сам он обслуживал по 10 групп клиентов в день, поэтому управляющим пришлось экстренно нанимать новых сотрудников. Как отмечает издание, количество заказов на электромобили также начали увеличиваться в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Сингапур, Филиппины и Индонезия. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

