Экс-сенатор Епифанова исключила длительное ослабление рубля

2026-03-24T11:25+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова считает преждевременным говорить о формировании устойчивого тренда на ослабление рубля. "Несмотря на снижение ключевой ставки до 15%, ее уровень остается достаточно высоким по историческим меркам, что сохраняет привлекательность рублевых активов для инвесторов и поддерживает спрос на национальную валюту. Ключевым фактором поддержки рубля в ближайшее время станет налоговый период", - сказала Епифанова в беседе с "Газетой.Ru". Она отметила, что к концу марта - началу апреля российские экспортеры традиционно выходят на рынок с продажами валютной выручки для исполнения обязательств перед бюджетом. "Этот приток предложения иностранной валюты способен оказать существенную поддержку рублю и стабилизировать курс", - сказала экс-сенатор. По ее словам, если текущие факторы (снижение ключевой ставки, прекращение Минфином плановых операций по продаже юаней и золота, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке) продолжат оказывать давление на российскую валюту, то к концу весны курс доллара будет в диапазоне 85–94 рублей, а евро - 98–105 рублей. Епифанова подчеркнула, что этот прогноз учитывает сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения, а также влияние внешних рисков, однако внутри этого периода вероятны кратковременные периоды укрепления рубля. По ее словам, минимальные значения курса, скорее всего, придутся на конец апреля и будут связаны с пиком налогового сезона: "в этот период экспортеры консолидированно выходят на валютный рынок для продажи выручки, что создает временный избыток предложения и толкает курс вниз". Однако, уточнила экс-сенатор, такое укрепление рубля носит краткосрочный характер. Епифанова допустила, что после завершения налоговых выплат баланс сил может вновь сместиться в пользу покупателей валюты, и курс доллара может вернуться в диапазон 80–82 рублей, а евро — 94–96 рублей.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

