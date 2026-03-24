Дмитриев прокомментировал заявление из ЕС об энергетическом кризисе

2026-03-24T11:08+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления из ЕС о критическом характере кризиса в энергетике. "Как и было предсказано несколько недель назад, Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред) только сейчас признает, что "энергетический кризис носит критический характер" для ЕС. Почему-то она по-прежнему не спешит признать, что он стал критическим в ЕС из-за её роковых и идиотских ошибок, связанных с отказом от российских энергоресурсов. Это нужно признать и искупить вину. Немедленно", - написал Дмитриев в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал заявление фон дер Ляйен, которое приводит газета Telegraph. Комментируя рост цен на нефть и газ в мире, фон дер Ляйен отметила, что "ситуация критическая для союзников по поставкам энергоносителей во всем мире". В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 40%, удерживаясь вблизи 100 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 76%.

